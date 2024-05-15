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前國票金控總經理丁予嘉新書《苦命、壞人、男女之間》 今日上市

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

國票金控（2889）總經理丁予嘉繼2022年首部創作《今貝世界》暢銷之後，近日再度推出新書《苦命、壞人、男女之間》，揭露九十年代台灣經濟奇蹟下的政商糾葛秘辛。

「第一部小說我講人性的貪，第二本我要談的是人性的壞！」丁予嘉在金融界打滾30年的資歷，看盡世間險惡：小壞傷人，中壞傷家毀城，大壞甚可動搖國本，這些名利場上少不了的權謀心機，讓他信手拈來都是故事，最新小說透過三男三女六個人物，勾勒一段牽涉國防機密、商業詐騙與情色暴力的複雜關係。

丁予嘉活躍於金融界，歷任各大投信、證券、金控等，董事長、總經理、首席經濟學家等重要職務，業界名號響亮，他閱遍台股的牛市和熊市行情，身歷其間的起落無常，他把曾經目睹的黑暗與貪婪都記在心裡，轉化為小說創作的題材。

他感慨：「苦命的，常常遇到壞人，很壞的，常常卻是現世不報，這就是社會的現實。」想為苦命人掙一口氣，是他寫作的動力，正是因為太瞭解人要使壞是什麼樣子，於是他肆無忌憚地寫，沒有任何顧忌。

小說描繪1990年代飛彈危機下的台灣金融暗黑面，深夜的酒店包廂內，企業大老、富家公子如何各懷鬼胎，謀算兇狠的併購計畫，進而一案接著一案，帶出豪門認親恩怨、內線交易疑雲、軍火與間諜密件等故事，宛如台灣版的《鯨吞億萬》加《大賣空》，再添幾筆《華燈初上》的濃濃市井味，透過金融才子丁予嘉之筆，罕見的第一手情資細寫台灣商場現實，讓虛假、罪惡及醜陋無所遁形。

「你說的都是真的嗎？」由於故事離奇難解，不免有人這麼問他，他總笑笑回說：「純屬虛構，如有雷同，切勿對號入座。」

《苦命、壞人、男女之間》由印刻INK出版，今（15）日在博客來、誠品等網路及實體書店各大通路上市。

台股 國票金控 飛彈

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