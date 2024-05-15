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年收不到百萬小資族超狂 包辦去年購屋比重達六成
根據聯徵中心資料，2023年的購屋者中，年收入低於百萬元的族群占約六成；其中，女性購屋者年收低於百萬者，占比更達近七成。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年小宅成市場主流，此類物件入手門檻低，再加上去年有「新青安」加持，吸引小資族大膽入市。
根據財團法人金融聯合徵信中心數據，2023年購屋者中，年收入在百萬元以下占比高達61.6%，遠高於年收入100~200萬元或年收入200萬元以上的族群。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，今年國內經濟表現溫和成長，尤其在自用、首購買方支撐下，房市上半年有延續去年熱度的趨勢，惟下半年適逢全球大選年，又有央行升息等潛在陰影，建議首購族群注意自身資金情況，以防未來政經局勢出現變化。
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