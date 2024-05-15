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投資人新選擇！REITs 基金型初審通過 5年規模喊千億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧（圖）卸任前初審通過修正《投信顧法》，新增不動產投資信託基金（REITs）可採基金架構發行。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
金管會主委黃天牧（圖）卸任前初審通過修正《投信顧法》，新增不動產投資信託基金（REITs）可採基金架構發行。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

財委會15日初審通過修正《投信顧法》，新增不動產投資信託基金（REITs）可採基金架構發行；據金管會調查，此法案上路後，有11家投信業有意願發行，估三年內可發行七檔、規模約450億元，五年內發行檔數增到15檔、規模可攀升到1,000億元。

投信業者看好，REITs基金型上路的商機，有兩大主因，一、REITs可提供穩定收益，類似包租公效果，對偏好息收的國內投資人具吸引力，二，REITs是掛牌交易，跟ETF一樣具流通性，有機會成為繼ETF後，受到國人喜愛的商品，更可替資本市場注入另一股活水。

這也是金管會主委黃天牧卸任前的最後一個初審通過的法案。REITs基金型是在2021年初修正《投信顧法》並送行政院再交由立法院審議，該法案一躺四年，終於在今天完成初審。

但今天有兩大條文因朝野立委沒有共識，送保留協商，一、修正條文第5條：針對不動產信託業務的相關名詞定義，立委認為應將「公建」明確化列入，但金管會認為已針對「不動產」做了定義，已涵蓋了公建、也在立法說明欄列舉，做正面表列反會限縮公建範圍。

二、修正條文第49-3條：REITs基金型投資標的，立委喊要納入「社會住宅」，鼓勵小額投資人參與社宅建設；但金管會則憂心，資金投入社宅，恐會助長房價，不利政府抑制房價措施。

證期局官員解釋，只要具有「穩定收益」的不動產，都可以是REITs基金型的投資標的，包括數據中心、醫療保健大樓、公建、長照、風力發電、太陽能電廠等；但禁止投資住宅，這住宅定義也包括社會住宅。

金管會主委黃天牧坦言，REITs是一個具穩定現金流量的有價證券，讓小額投資人可以投資，就需有獲利、定期分到股利，也需保障投資人權益，「不是所有案子都可以期待變成REITs」。

民進黨召委郭國文也表示，社會住宅收益是來自租金收益的調高，一旦資本過度集中住宅，只會讓房價上漲。

換言之，REITs基金型是多一個投資管道，也可活絡不動產證券化市場，主要目的是「投資」，而非「引資」投入不動產。

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