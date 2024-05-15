快訊

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

財神到！農曆四月「這些生肖」將迎來大豐收

姊弟疑生前遭餵毒再被母悶殺 閨密涉供毒被警帶回偵訊

5月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北15日電

台北股市今天上漲161.36點，收21147.21點。5月電子期收1103.3點，上漲8.85點，逆價差0.18點；5月金融期收1949.4點，上漲27.2點，正價差0.77點。

5月電子期以1103.3點作收，上漲8.85點，成交327口。6月電子期以1110.5點作收，上漲16.35點，成交1449口。

電子現貨以1103.48點作收，上漲9.34點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差0.18點。

5月金融期以1949.4點作收，上漲27.2點，成交651口。6月金融期以1957.4點作收，上漲30點，成交1233口。

金融現貨以1948.63點作收，上漲30.61點；5月金融期貨與現貨相較，正價差0.77點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

邊佑錫就快超車金秀賢！5月韓劇演員品牌評價Top5，黑馬劇《背著善宰跑》追上《淚之女王》人氣！

台指期 高檔多空拉鋸

期貨商論壇／生技期 靈活操作

奶香爆表！ 7-ELEVEN「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」5月新口味聯名「蜜蜂故事館」 週五六日半價開吃

相關新聞

富邦金股東會將補選獨董 延攬前檢查局長王儷娟接任

前富邦金獨立董事王銘陽於4月25日辭任，回鍋開發金接任董事長。富邦金將於今年6月14日股東常會補選獨董，預計延攬前金管會...

投資人新選擇！REITs 基金型初審通過 5年規模喊千億元

財委會15日初審通過修正《投信顧法》，新增不動產投資信託基金（REITs）可採基金架構發行；據金管會調查，此法案上路後，...

統計：小資族買房積極 6成年收入低於百萬

住商機構彙整聯徵中心資料指出，2023年購屋者年收入低於新台幣百萬元的族群占約6成。專家分析，近年小宅因入手門檻低已成市...

純網銀首家外匯指定銀行 LINE Bank 宣布外匯業務上線

純網銀LINE Bank 15日率先宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業...

證交法新規上路…辜仲諒持股中信金8.8% 曝光

「證交法」第43之一條新規上路，中信金13日代大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒公告持股，總計達17億8,410萬1,2...

黃天牧：離開金管會已沒遺憾

金管會主委黃天牧在五二○交接之後將卸下主委職務，他昨天受訪表示，「每一天都當成最後一天來作，全力以赴，因此離開金管會已沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。