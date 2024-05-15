5月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲161.36點，收21147.21點。5月電子期收1103.3點，上漲8.85點，逆價差0.18點；5月金融期收1949.4點，上漲27.2點，正價差0.77點。

5月電子期以1103.3點作收，上漲8.85點，成交327口。6月電子期以1110.5點作收，上漲16.35點，成交1449口。

電子現貨以1103.48點作收，上漲9.34點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差0.18點。

5月金融期以1949.4點作收，上漲27.2點，成交651口。6月金融期以1957.4點作收，上漲30點，成交1233口。

金融現貨以1948.63點作收，上漲30.61點；5月金融期貨與現貨相較，正價差0.77點。實際收盤價以期交所公告為準。

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