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友善視覺障礙者 ATM語音操作年底前增存款功能

中央社／ 台北15日電

為完善身心障礙者使用金融服務品質，金管會督導銀行公會修正ATM語音操作流程，ATM語音操作原僅提供提款、轉帳、餘額查詢及密碼變更功能，今年底前將新增存款功能。

為了讓視覺障礙者使用ATM更為便利，金管會2014年督導銀行公會訂定「ATM無障礙語音模式建議操作流程」，包括提款、餘額查詢、密碼變更及轉帳等功能，並於2016年督導銀行公會訂定「銀行業金融友善服務準則」，範圍涵蓋環境、溝通、服務等無障礙措施。

金管會今天說明，先前邀請身心障礙團體訪查金融機構無障礙設施及服務，考量ATM存款功能日漸普及，為利視覺障礙者順利使用，金管會參採身心障礙團體所提建議，銀行公會已在近期函報修正ATM語音操作流程，增加存款功能。

金管會請銀行公會以今年12月31日前完成調整為目標，並鼓勵金融機構在ATM語音操作的存款功能上線前先邀視覺障礙者或團體體驗，以確保符合需求。另一方面，金管會將持續督促金融機構依無障礙ATM設置規劃，提高視障語音ATM設置數量。

為讓身心障礙族群享有更便利金融服務，金管會2022年及2023年陸續訪查21家本國銀行及中華郵政，預計今年下半年將訪查12家國銀，鼓勵銀行精進無障礙設施及服務。

金管會表示，38家本國銀行中，扣除3家純網銀、輸銀及已經出售消金業務的花旗（台灣），金管會未排入訪查範圍外，金管會前2年已陸續訪查21家國銀，今年下半年將陸續訪查剩下的12家本國銀行。

ATM 金管會

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