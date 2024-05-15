臺銀2024歡躍新生彩色銀幣來了 每枚新臺幣1,890元

臺灣銀行自5月15日起，於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，上架銷售「2024歡躍新生1/2英兩彩色精鑄銀幣」，每枚售價新臺幣1,890元。(本品項銀行不買回)

臺灣銀行表示，「2024歡躍新生1/2英兩彩色精鑄銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，是歡慶新生兒到來，給予一份永恆無限祝福的禮物。銀幣主題面圖案描繪三隻毛茸茸、萌樣外表的袋鼠、笑鴗鳥和無尾熊寶寶，周遭散落著尤加利葉及小小的尖刺莢果，象徵著上天的恩賜。幣面上方鐫刻「CONGRATULATIONS！」祝賀新生兒誕生、代表澳洲柏斯鑄幣局標記「P」字樣以及發行年份(2024)。本款銀幣採用精鑄等級工法鑄造，幣面呈現特有的鏡面光澤，襯托出色彩繽紛的主題圖案及精緻的工藝效果。

銀幣直徑32.6公釐，厚度2.9公釐，正面鐫刻大英國協領袖-英國國王查爾斯三世側面肖像，外圈標示Charles III、發行國家(AUSTRALIA) 、面額(50 CENTS)、重量(1/2oz)及含銀成色(9999Ag )等。外包裝採書本式設計，左側內頁可以寫下新生寶寶的名字、生日等資訊，右側內頁放置新生兒照片或祝福卡，讓充滿意義和紀念價值的貼心禮物，帶來獨一無二的感動。

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