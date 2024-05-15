快訊

新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

有共犯？遭悶殺2子女疑生前被下藥 1男1女遭傳喚、檢警擇期解剖

馬斯克利用X玩外交遊戲 討好印度巴西等國領袖換公司利益

純網銀首家外匯指定銀行 LINE Bank 宣布外匯業務上線

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從LINE Bank App或從LINE App錢包陸續取得各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務。LINE Bank／提供
LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從LINE Bank App或從LINE App錢包陸續取得各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務。LINE Bank／提供

純網銀LINE Bank 15日率先宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀。另據了解，將來銀行預計第2季上線，目前已在測試階段。兩家純網銀皆搭上美元高利末班車。

這項全新服務的正式對外開辦，將開啟LINE Bank提供180萬客戶台、外幣財富管理及資產配置等理財服務的序幕。LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank透過客戶調查，了解新世代的台、外幣理財需求，未來除了推出各種外幣及財富管理產品之外，也將持續深化與快金融平台夥伴的產品合作，期望提供客戶更廣泛且深入的財富管理服務。

即日起，LINE Bank將陸續開辦各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務，客戶可透過LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從LINE Bank App或從LINE App錢包，依個人理財及資產配置所需，輕鬆取得台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF及各類國內外有價證券產品與服務。

LINE Bank首波外匯服務推出結匯、外幣（美元）活存、跨境匯出及外幣收款等業務，除優化結匯及外幣匯款/收款的流程，期間也推出高利存款專案及匯款/收款手續費優惠，期能帶給外幣需求用戶更優質且優惠的使用體驗。

高利存款專案，祭出美元及台幣獲利優惠，除了享有美元活存利率1.2%外，於LINE Bank外幣活存帳戶存款餘額達2千美元(含)、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日（2024年5月14日），次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至10%，為市場上罕見的雙位數高利活存，當日達檻、次日享加碼。

LINE Bank表示，有別於市場上常見的美元高利存款 – 存美元、領美元利息專案，LINE Bank的存美元、享台幣活存利率加碼專案，提供台灣用戶最實質的優惠，免再次結匯換回台幣、即可立即使用。

LINE Bank的外幣收款服務，接受本國境內銀行及全球境外銀行的美元匯款，可以直接匯入美元存入外幣帳戶、或是直接結售為新台幣存入LINE Bank主帳戶，24小時隨時可於App收款，且可收款期間長達20天，提供充裕處理時間，減少因來不及處理而遭退匯的情況。上市期間客戶享有匯入手續費每筆只要NT$50的優惠（原價NT$400）。

跨境匯出服務，第一階段開放匯款至美國的美元帳戶，只要是LINE Bank用戶，無須臨櫃也無須開立外幣帳戶，直接以台幣匯款，匯款時自動結匯，最快當日到行。有別於一般跨境匯款、需被層層收取費用，LINE Bank是無額外收取跨境處理費及中轉行手續費，且上市期間匯款手續費只要NT$150（原價NT$600）款項即可全額到達美國的收款銀行。至於用戶在結匯時最關心的匯率，LINE Bank也定時查價，期望用戶在LINE Bank結匯可享有匯率優勢。

LINE 新台幣

延伸閱讀

色姨丈對姪女伸狼爪 意圖性騷判刑5月

《省省吧！我家富貴發》郭子乾x曾莞婷 想買房摳就對了

IG、LINE宣告逃兵ing 陸軍上兵2天後反悔自行返營判3月

男誤信財經主播「邱沁宜」投資股票 被騙300萬元

相關新聞

富邦金股東會將補選獨董 延攬前檢查局長王儷娟接任

前富邦金獨立董事王銘陽於4月25日辭任，回鍋開發金接任董事長。富邦金將於今年6月14日股東常會補選獨董，預計延攬前金管會...

統計：小資族買房積極 6成年收入低於百萬

住商機構彙整聯徵中心資料指出，2023年購屋者年收入低於新台幣百萬元的族群占約6成。專家分析，近年小宅因入手門檻低已成市...

純網銀首家外匯指定銀行 LINE Bank 宣布外匯業務上線

純網銀LINE Bank 15日率先宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業...

證交法新規上路…辜仲諒持股中信金8.8% 曝光

「證交法」第43之一條新規上路，中信金13日代大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒公告持股，總計達17億8,410萬1,2...

黃天牧：離開金管會已沒遺憾

金管會主委黃天牧在五二○交接之後將卸下主委職務，他昨天受訪表示，「每一天都當成最後一天來作，全力以赴，因此離開金管會已沒...

國銀富豪財管 衝上兆元

據金管會昨（14）日公布統計，2024年4月底國銀管理富豪戶資產（AUM）衝破兆元大關達1兆387億元，是剛開辦該項業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。