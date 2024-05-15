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統計：小資族買房積極 6成年收入低於百萬

中央社／ 記者賴言曦台北15日電
住商機構彙整聯徵中心資料指出，2023年購屋者年收入低於新台幣百萬元的族群占約6成。圖／ingimage
住商機構彙整聯徵中心資料指出，2023年購屋者年收入低於新台幣百萬元的族群占約6成。圖／ingimage

住商機構彙整聯徵中心資料指出，2023年購屋者年收入低於新台幣百萬元的族群占約6成。專家分析，近年小宅因入手門檻低已成市場主流，且有新青安優惠房貸加持，吸引小資族大膽進場。

根據財團法人金融聯合徵信中心數據，2023年購屋者中，年收入在百萬元以下占61.6%，年收入100萬元至200萬元占26.6%，年收入200萬元以上占11.8%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨透過新聞稿分析，近年房市發展精緻化，全台不分南北皆推出千萬元左右、20到30坪的小宅，雖然可解讀為因應房價上漲、民眾收入不變的趨勢，但也因為小宅入手門檻降低，且去年下半年起有新青安優惠房貸，吸引不少年收入百萬元以下的族群買房。

進一步觀察2023年男女族群購屋與年收入情況，男性購屋者中，55.3%為年收入百萬元以下，年收入100萬至200萬元比重為29.7%，年收入200萬元以上為11.8%；女性購屋者中，68.4%為年收入百萬元以下，年收入100萬至200萬元比重為23.1%，年收入200萬元以上為8.5%。

而2023年男性所購置房產平均鑑估值約1351.4萬元，平均面積約45.1坪；女性平均鑑估值約1274.5萬元，平均面積約42坪。

觀察整體房市，徐佳馨認為，今年國內經濟表現溫和成長，在自用、首購買方支撐下，房市上半年有延續去年熱度的趨勢；下半年適逢全球大選年，又有中央銀行升息等潛在影響因素，她建議首購族群注意自身資金情況，以防未來政經局勢出現變化。

房市 房貸

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