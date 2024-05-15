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富邦金股東會將補選獨董 延攬前檢查局長王儷娟接任

中央社／ 台北15日電
富邦金將於今年6月14日股東常會補選獨董，預計延攬前金管會檢查局長王儷娟（圖）接任。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
富邦金將於今年6月14日股東常會補選獨董，預計延攬前金管會檢查局長王儷娟（圖）接任。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

富邦金獨立董事王銘陽於4月25日辭任，回鍋開發金接任董事長。富邦金將於今年6月14日股東常會補選獨董，預計延攬前金管會檢查局長王儷娟接任。

富邦金今年6月14日擬舉行股東常會，會中將向股東報告2023年營業狀況、承認2023年盈餘分配案，討論資本公積轉增資發行新股案、規劃辦理長期資金募集案等，並將補選第9屆獨立董事。

前富邦金獨董王銘陽於今年4月25日辭任，回鍋開發金接任董事長，富邦金因此將於今年股東常會補選1名獨立董事。根據富邦金上傳股東會資料，獨董候選人為曾任金管會檢查局長的王儷娟。

王儷娟為美國伊利諾大學香檳分校碩士、國立台灣大學商學系學士，歷任金管會銀行局長、檢查局長，在檢查局長任內致力優化檢查系統、推動數位化查核程序，2021年2月自金管會退休後，即轉赴陽明海運擔任副總經理暨稽核長。

富邦金董事長蔡明興於致股東營業報告書表示，2023年全球經濟受主要央行緊縮貨幣政策累積效應、中國經濟表現不如預期及地緣政治風險上升影響，各國經濟表現分岐，富邦金2023年稅後淨利達新台幣660.2億元，年增4成，每股盈餘（EPS）4.8元，連15年蟬聯台灣金融業每股獲利王，金控合併總資產逾11兆元。

除了深耕台灣市場，蔡明興指出，富邦金持續推動區域布局，並透過異業結盟開啟創新金融模式，持續為新舊客戶提供金融百貨服務；富邦金除了在2023年上半年完成旗下包含台北富邦銀行合併日盛銀行、富邦證券合併日盛證券等子孫公司整併外，未來將持續尋求各項合作機會，以大中華地區及亞洲為重心，持續評估併購及參股機會。

展望2024年，蔡明興認為，隨疫後民眾生活恢復正常，民間企業跟隨軍公教調薪將有助民間消費持續穩健成長，由於各國企業回補庫存，製造業景氣逐步改善，使出口表現明顯好轉，並提振民間投資意願，預估台灣經濟將恢復成長動能，表現強弱則將受海外終端需求復甦情勢影響。

蔡明興表示，富邦金於2022年第4季正式合併日盛金後，2023年上半年進一步完成子孫公司整併，順利完成台灣金融史上首宗「金金併」，有助強化銀行及證券業務、優化資本效率，並擴大客戶規模、增加跨售機會；蔡明興也提到，看好整體產業前景，將持續深耕投資台灣。

富邦金 股東會

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