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香港「超級財報周」來了 恒生科技指數迎來股價重估催化劑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
陸港指數型基金績效表現(資料來源：Lipper)
陸港指數型基金績效表現(資料來源：Lipper)

未來兩周多家恒生科技重量級成份股陸續公布業績，5/14首波由騰訊、阿里巴巴業績揭曉，5/16京東、百度接續，緊接下周起5/20有理想汽車、攜程、5/21有小鵬汽車、5/23還有嗶哩嗶哩等，繼前波港股估值回復潮，法人表示，香港科網股若財報周開出漂亮成績單，恒生科技指數有望再衝出一波有基之彈。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，騰訊、阿里巴巴5/14即將公布業績，其中騰訊股票回購計劃備受市場關注，因為在股價長期被低估下，騰訊正加大回購股票力道以提高股東回報；阿里巴巴也將於5/14稍晚公布業績，目前阿里也在2月批准將股票回購計劃規模擴大到250億美元，兩家互聯網巨擘加強自家股票回購力道，顯示企業高管對中國經濟穩定持樂觀態度，香港科技股整體氣氛偏多。

近期全球資金大舉湧入恒生科技指數成份股等香港科網股淘金，預計從本周起，香港科網股將連續兩周進入業績公布期，詹佳峯認為，香港科網股業績修復已發生，考慮到未來美聯準會不太可能升息情況下，科網股估值繼續萎縮機率偏低，如果未來聯準會接近降息時刻，香港大型科網股票將有較大的估值提升空間。

詹佳峯指出，這波港股回彈，如果後續官方政策繼續發力，未來整體市場仍有機會震盪走高，未來有更明確和強烈的基本面作支撐，更有望吸引更長線資金回流港股市場。

根據彭博統計，截至5/7止，香港恒生指數遠期本益比約8.9倍，低於過去5年平均值的10.19倍左右不到1個標準差，若以過去兩年多走勢回測，當恒生指數估值超過平均值3%~5%時，指數會有較明顯壓力，對應目前指數位置大約有15%上行空間；投信法人認為，如果只單看恒生科技指數，則股價估值修復的空間明顯更大，依目前估值距離歷史平均值，還有60%以上的漲升空間。

值得注意的是，恒生科技指數過去波動大，平均波動度高達32%左右，詹佳峯建議，投資人可將恒生科技指數型基金納入衛星部位酌量分批布局，或以定期(不)定額方式來投資恒生科技指數型基金來參與中國經濟邁向回暖，捕捉香港科網股財報利多發動的漲升行情。

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