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今年來四檔債券 ETF 受益人周周增 群益00937B人氣最旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年受益人數增加逾萬的債券ETF(資料來源：CMoney)
今年受益人數增加逾萬的債券ETF(資料來源：CMoney)

債券ETF買氣旺！根據集保中心最新公布的受益人數統計，今年債券ETF(不含槓反)總受益人數呈現周周增加氣勢，截至5月10日的最新數據，債券ETF受益人數已突破160萬人，今年來大增近50.6萬人，規模更來到2.45兆元。

進一步攤開各檔產品受益人數增減狀況，共計有四檔產品也同步呈現受益人數周周增態勢，分別為群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）和永豐20年美公債（00857B），以今年今受益人數增加超過萬人的榜單來看，這四檔產品也名列榜上，且以00937B人氣最旺，今年受益人數已增加逾15.7萬人，更是唯一一檔今年來受益人數增逾10萬人的債券ETF。

財富管理專家表示，美國聯準會預計首次降息的時間點遞延，市場也已陸續調整預期，而在通膨有望逐漸緩解、下半年仍具降息契機下，也持續吸引資金前進債市卡位，進一步帶動債券ETF買氣，年至今規模與受益人數雙增；從受益人數來看，長天期債仍是投資人的最愛，受益人數增加逾萬人的產品清一色為長天期公司債ETF和長天期美債ETF，可見債息水準較高、資產品質佳，再加上長天期債後續受惠降息帶來的潛在資本利得契機是現階段投資人布局債市的心頭好。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，鑒於利率再大幅上升的機會有限，雖然降息時間向後遞延，市場仍預估今年有2碼降息空間，同時經濟與地緣政治前景仍具有不確定性，故資產品質佳的投資等級債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐，表現仍值關注。當中結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，主因BBB級公司債在投等債中收益水準相對高，可說是債信品質與收益優勢兼具，搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券，資產品質更為穩健，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，故布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

ETF 債券ETF 降息

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