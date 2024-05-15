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黃天牧：離開金管會已沒遺憾

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會主委黃天牧在五二○後將卸下主委職務。本報資料照片
金管會主委黃天牧在五二○後將卸下主委職務。本報資料照片

金管會主委黃天牧在五二○交接之後將卸下主委職務，他昨天受訪表示，「每一天都當成最後一天來作，全力以赴，因此離開金管會已沒有遺憾」。

黃天牧說，離開前對金融業者仍有三個期許，第一、希望金融業以誠信道德奠定社會信任的基礎；第二、以健全的治理文化形塑金融策略；第三、更希望金融業以永續價值內涵成為金融發展典範。他表示，這些期許是過去四年他在主委任內對金融業所累積的觀念與理念。

對於未來生涯規畫，黃天牧重申會先回家收東西、陪家人，記者追問再度復出的可能性？他笑說，現在人很多活到九十歲，所以太長時間休息也不行，「但總要先休息一段時間。」

黃天牧並引述水滸傳的「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」指出，在金融監理工作上，在變動的金融環境中，暴風勁雨不能避免，但要有足夠的韌性。他表示，後面兩句「花開復見卻飄零，殘憾莫使今生留」更重要，人生苦短，有機會為國家作事時就要好好做，所以這四年來，他全力以赴，「盡其在我，這四年不會有遺憾了」。

對於產險業者因二○二二年防疫保單之亂承擔鉅額理賠，黃天牧被問及此事時，仍以他曾說的「財政赤字可以改善，信任赤字難以彌補」回應，並表示此事留給大家去評價，當時有保戶權益為優先的決策背景，「任何是非褒貶，我一肩承受」。

黃天牧回顧，對四十年公務員執涯滿懷感恩，從財政部金融局時代一步一腳印，感謝許多長官給他歷練與機會，他也細數金管會歷任主委提攜之恩，包括當年龔照勝支持他出任主秘到保險局長、陳裕璋讓他當證期局長、曾銘宗提拔他當副主委，到之後當主委。他認為每個階段有能力因應新任務，都是因為前一階段的磨練，才有足夠的能力與韌性去面對新挑戰，此外，擔任保險局長七年任內雖然辛苦，卻是收獲最多的，因為「困頓與挫折才會生智慧」。

人生 保險 黃天牧

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