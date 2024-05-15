中信當代繪畫獎 驚豔駐台使節

二○二四台北當代藝術博覽會日前甫落幕。台北當代藝博會今年首創「文化夥伴展區」，中國信託文教基金會受邀成為首屆文化夥伴，與民眾分享藝術家張光賓、王攀元的經典作，並加碼安排台北當代藝博會貴賓赴關渡美術館欣賞館中展出的第二屆「中國信託當代繪畫獎」。

中國信託金融控股公司亦於昨日接力邀加拿大駐台貿易辦事處代表倪傑民、越南駐台經濟文化辦事處代表武進勇等近八十位貴賓，齊聚關渡美術館，觀賞「中國信託當代繪畫獎」展覽。

「中國信託當代繪畫獎」鼓勵藝術家發掘繪畫的當代性及精神，舉辦兩屆以來，已成為藝壇最受矚目的獎項之一。倪傑民本身也是藝術藏家，對優選藝術家吳逸寒作品「聖母與妓女」印象深刻，形容此作「細膩地呈現出氣球臨界爆炸的狀態」。

武進勇則對運用多媒材的作品深感興趣，認為藝術家蕭珮宜「寶藏船」、曾霆羽「貳參老梗—蒼穹觀」畫作中的銀、銅箔材質非常特別。參展貴賓希望未來能開啟藝術家的跨國交流。

●第二屆「中國信託當代繪畫獎」展覽至六月九日，中國信託文教基金會將於五月廿六日於關美館舉辦藝術家座談，入選藝術家鐘翊綺也於六月一日舉辦紙版畫工作坊，引導小朋友運用紙盒、鋁箔包創作紙版畫。更多相關訊息請持續鎖定中信文教基金會官網或臉書粉絲專頁。

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