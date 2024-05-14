產險前4月簽單保費突破898億元 2險種成長力道強
產險業2024年前四月簽單保費出爐，累計簽單保費達898.17億元，較2023年同期的809.06億元，年成長逾一成。其中，工程險因各大公司積極參與綠能保險業務，保費年成長逾六成，航空險也因為出國旅遊人潮大增，保費成長逾三成。
根據產險業統計，19家產險公司4月的簽單保費收入總計約218.83億元，與2023年4月保費總收入195.2億元相比，年成長12.1%；累計202年前四月簽單保費達898.17億元，較2023年同期809.06億元，增加89.11億元，年成長11.01%。
以各險種來看，工程險因各大產險持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，簽單保費出現大幅成長，4月簽單保費達24.26億元，較去年4月成長192.52%，累計前四月簽單保費達67.53億元，較2023年同期增加41.94億元，年增逾六成。在旅遊人口大幅增加、貿易運輸量漸趨穩定的加持下，航空險簽單保費持續成長，前四月來到2.86億元，相較2023年同期2.09億元，年成長36.92%。
受到國際合約容量緊縮及再保險費率的上升影響，火險簽單保費過去皆維持成長的態勢，但2024年火險4月意外大減近四成，據了解，主要原因是台積電（2330）的保單規劃所致，火險累計前四月簽單保費來到67.34億元，較2023年同期65.02億元，僅小幅成長3.57%。
此外，以業績佔比來看，車險仍佔逾四成，汽車任意責任險前四月簽單保費達206.71億元，年成長逾一成；車體損失險簽單保費達171.5億元，年增逾9%，前四月整體汽車險簽單保費達441.73億元，占前四月簽單保費五成。
以兩大產險來看，富邦產險4月簽單保費59億元，較2023年同期大幅成長32%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險單月簽單保費成長275%，表現最為亮眼。累計前四月簽單保費227億元，年成長12%，簽單市占率25.2%。
國泰產險4月簽單保費29.5億元，累計簽單保費達115.8億元，年成長19%。其中車險推動完整保障組合商品，簽單保費年成長10%；工程險及海上保險累計保費皆有雙位數成長。在今年簽單保費維持雙位數成長之下，預期整體獲利表現持續增長創高。
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