「揪藏鏡人條款」實施 玉山、國票、彰銀大股東名單全都露

「揪藏鏡人條款」今年5月10日實施，金融業持股5%以上但不到10%的大股東，即使持股法人未選任董事，其持股也全部「被掀牌」。

除了昨（14）日公布的中信金（2891）外，玉山大股東陳家、國票金大股東旺旺集團、彰銀大股東台新等持股揭露，持股分別達5.105%、9.98%及5.58%。其中台新金持有彰銀已降到5.58%，較彰銀2023年4月年報揭露10.35%接近腰斬，意味台新金這一年內已出脫彰銀4.77%股權。

為提升股權透明度、公司治理水準並和國際接軌，金管會是在2023年5月10日修正公布「證交法」第43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，2024年1月30日完成相關子法（取得股份申報辦法），從今年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，使上市櫃公司背後藏鏡人股東無所遁形。

除彰銀代大股東台新金公告台新金持有彰銀已降到5.58%；彰銀其他大股東中華郵政、國發基金也分別持股7.5%及5.4%；台企銀大股東國發基金持股5.87%；國票金公布大股東諾威斯、人旺公司持有國票金股權分別為8.05%、1.93%；京城銀也公布大股東戴誠志持股7.57%。

中華郵政、國發基金，國票金大股東人旺，台企銀、京城銀公告的大股東國發基金、董事長戴誠志，因本來都獲選任為公司董事，因此原本每月公司公告最新的董事持股餘額，都可以看到相關持股變化，因此依照「揪藏鏡人條款」申報，並無太大變化。

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