玉山學術獎 頒發中大教授

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控總經理陳茂欽（右起）、中央大學資訊管理學系助理教授黃子菱、研發長楊鎮華、院長葉錦徽於「玉山學術獎」頒獎典禮合影。 玉山金控／提供
玉山金控總經理陳茂欽（右起）、中央大學資訊管理學系助理教授黃子菱、研發長楊鎮華、院長葉錦徽於「玉山學術獎」頒獎典禮合影。 玉山金控／提供

玉山金控（2884）與國立中央大學於昨（14）日舉行2024「玉山學術獎」頒獎典禮，由玉山金控總經理陳茂欽頒獎予資訊管理學系助理教授黃子菱，肯定其著作發表於資訊管理領域《Information Systems Research》之國際頂尖期刊。

陳茂欽表示，玉山學術獎成立迄今14年並已頒發77個獎項，展現對國內商管、經濟領域傑出研究成果站上國際舞台的助力。自2021年與中央大學合作以來，累計共有四位教授獲獎，希望透過玉山學術獎的支持，鼓勵更多優秀教師投入研究並將研究成果從台灣邁向國際。

黃子菱本次獲獎研究題目為「The Influence of Media Capabilities on Knowledge Contribution in Online Communities」，以創新性觀點提出不同媒體能力對線上論壇目標活動（連結性和公共性）的影響理論機制，並點出建立與其他使用者的聯繫是促進線上論壇承諾感的關鍵，同時創建共享的知識庫則有助於推動個人成長。這些發現為線上論壇管理者提供實用建議以改善論壇的設計和運營。

中央大學研發長楊鎮華代表校方贈與致謝琉璃，感謝玉山長期支持，由金融業與學校攜手合作，營造好的學術環境與氛圍，相信能感染更多傑出教授與優秀學生。中央大學管理學院院長葉錦徽表示，很高興今年又有管院的教師獲獎，教師們在頂尖國際學術期刊中發表研究成果非常不容易，更要兼顧授課品質與行政工作，投入大量時間、精力與心力難以計量。雖然辛苦，但因為有玉山學術獎提供研究路途上溫暖有力的支持，相信能鼓勵更多教師爭取此殊榮。

玉山學術獎自2010年成立，2021年起擴大合作院校，攜手國內11所指標大學商管學院，鼓勵教授於財務、經濟、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及組織管理等領域的國際頂尖期刊發表研究成果。秉持著擴大學術正向影響力目標，玉山學術獎今年度新增與臺大社會科學院經濟學系合作，玉山金控及玉山銀行期望透過領域擴增，為經濟學界研究注入活力，協助更多傑出教師站上國際學術舞台，讓世界看見台灣堅實的研究能量。

教師 玉山

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