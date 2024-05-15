「揪藏鏡人條款」上路 金控股權關係圖攤在陽光下

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

「揪藏鏡人條款」5月10日上路，中信金（2891）大股東辜家、國票金大股東蔡家與玉山金大股東持股全都露，各持有8.87%、9.98%及5.105%，顯示過去這些大股東多利用轉投資公司分散持有金控股權，當「被掀牌」後，金控背後大股東真實持股就全攤在陽光下。

那麼是否反會變成市場派狙擊標的？銀行局副局長童政彰昨（14）日說，所有上市櫃公司都得適用「證交法」第43-1條新規定，一體適用，讓資訊更透明、公司治理更有效率。

過去金控大股東因低持股成被狙擊標的，如台新金、中信金都曾被市場派「盯上」讓公司派警鈴大作，「被掀牌」後，是否可讓大股東增加持股捍衛經營權，受市場矚目。

金管會修正證交法43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，外界稱「揪出藏鏡人條款」。

中信金 股東

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