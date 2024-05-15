金控雙雄營業報告書出爐 富邦：評估併購、參股

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控董事長蔡明興記者曾吉松／攝影
富邦金控董事長蔡明興記者曾吉松／攝影

富邦金控（2881）昨（14）日公布股東會資料，富邦金控董事長蔡明興於「致股東營業報告書」裡指出，展望2024年，隨疫後民眾生活回復正常，民間企業跟隨軍公教調薪，將有助民間消費持續穩健成長。

蔡明興表示，由於各國企業回補庫存，製造業景氣逐步改善，出口表現明顯好轉，並提振民間投資意願，預估台灣經濟將恢復成長動能，表現強弱將主要受到海外終端需求復甦情勢影響。

此外，富邦金控於2022年第4季合併日盛金控後，2023年上半年也完成旗下包含台北富邦銀行合併日盛銀行、富邦證券合併日盛證券等子孫公司的整併，完成台灣金融史上首宗「金金併」，有助於強化銀行及證券業務、優化資本效率，並且擴大客戶規模增加跨售機會，均衡金控業務發展與收益來源等。

蔡明興再度喊話，富邦金控合併日盛金控後，未來將持續尋求各項合作機會，除致力提升現有海外事業營運成果，並以大中華地區及亞洲為重心，持續評估併購及參股機會，穩定朝向成為「亞洲一流金融機構」目標邁進。

蔡明興指出，回顧2023年全球經濟情勢，雖主要國家通膨緩步回降及疫後消費需求回溫，惟全球經濟受到主要央行緊縮貨幣政策累積效應、中國大陸經濟表現不如預期，及地緣政治風險上升等影響，各國經濟表現分歧，富邦金控仍交出稅後純益660.2億元，每股稅後純益4.8元的亮眼成績單，且連續15年蟬聯台灣金融業每股獲利龍頭，金控合併總資產逾11兆。

蔡明興強調，富邦金控除深耕台灣市場，亦持續推動區域布局，並透過異業結盟開啟創新金融模式，以自身優勢為基礎，結合同業與跨業資源，強化金融服務實力，持續為新舊客戶提供金融百貨服務，並透過金融科技挹注創新能量，推動金控資源整合，在大中華地區業務範疇涵蓋銀行、保險與資產管理，打造多元金融服務平台，將觸角延伸至亞洲其他區域。

富邦金控 蔡明興

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