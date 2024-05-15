金控雙雄營業報告書出爐 國泰：景氣兩好兩壞

國泰金控「致股東報告書」昨（14）日出爐。國泰金控（2882）董事長蔡宏圖表示，展望2024年，通膨壓力緩和，主要央行升息潮可能告一段落，新興科技應用商機持續擴展，可望對經濟帶來正面助益，但各國貨幣政策及地緣政治衝突仍對金融市場增添變數，應持續以「審慎態度」迎接新的機會及挑戰。

蔡宏圖分析，2023年各國央行為控制通膨仍維持高利率政策，全球景氣受制市場終端需求不振與產業庫存調整而趨緩，加上地緣政治戰事與風險、美中爭端等不確定性影響，預計短期內經濟成長放緩、央行貨幣政策及地緣政治威脅等風險將繼續影響全球政經發展，2024年應持續以「審慎態度」迎接新的機會及挑戰。

蔡宏圖也揭示2024年三大經營方針，包括：以實踐「亞太地區最佳金融機構」目標，逐步完備區域布局；以金融科技與金融生活創造客戶體驗，落實資安管理打造安全金融環境；結合金融職能與永續發展，落實永續經營目標。

蔡宏圖強調，未來公司發展策略，仍受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境等三大變數影響。

蔡宏圖說，回顧2023年，全球通膨已逐漸回落，但為穩定市場情勢，各國央行仍維持高利率，加上地緣政治衝突升溫，政經變數交織帶來的不確定性仍高，致使全球消費市場未見起色，終端需求復甦力道有限，經濟成長動能緩慢，股債匯市波動頻仍。在多重風險環境、新的金融監理要求及金融科技業競爭加劇下，整體經營環境存在挑戰。

展望2024年，國泰金控除持續掌握契機加速數位創新金融發展、完善整體資產負債配置及管理，充盈集團整體資本結構，以順應市場變遷，並以審慎態度恪守監理法規、深化風險控管機制、落實永續發展外，國泰金控將持續秉持「誠信、當責、創新」為核心價值，以「保險+銀行+資產管理」三引擎發展策略，實踐「亞太最佳金融機構」願景，並朝「以金融為核心的科技公司」目標邁進。

商品推薦