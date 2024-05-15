證交法新規上路…辜仲諒持股中信金8.8% 曝光

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導
「證交法」第43之一條新規上路，中信金13日代大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒公告持股。 圖／聯合報系資料照
「證交法」第43之一條新規上路，中信金13日代大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒公告持股。 圖／聯合報系資料照

「證交法」第43之一條新規上路，中信金（2891）13日代大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒公告持股，總計達17億8,410萬1,290股，約占中信金已發行股份的8.87％，此為辜仲諒首次對外揭露對中信金控制權股份。依中信金昨（14）日收盤價36.05元估算，辜仲諒的中信金持股總市值達643億元。

據了解，此持股屬長期投資，並非一次購足、突然大量買進，且過去也依照規定向金管會申報持股，只是受今年5月10日起新規上路，上市櫃公司大量持股申報及公告門檻從10％降到5％影響，不少金融大股東被迫揭露持股，也意外曝光辜仲諒對中信金的實際持股。

根據中信金本周公告揭露，取得人辜仲諒於2024年5月10日提供相關內容，由中信金代取得人申報，取得股份目的為投資，實質控制權8.87％，依主管機關定義，應包含有實質控制的宜高投資2.38％股份，也可能包含本人、配偶、未成年子女或其他投資控股公司等。

金管會昨日解釋，由於財報每年揭露的前十大股東，定義為單一法人、單一自然人的持股，與證交法揭露門檻定義不同，因此長期並未見到辜仲諒名字活躍在中信金前十大股東名單，但過去都依照規定向金管會申報。

過去中信金創辦人辜濓松生前揭露的最高持股紀錄為3.92%，辜仲諒此次因應新規定揭露的持股為8.87%，已寫下中信金大股東揭露資訊以來最高，更遠高於去年持股第一名的富邦人壽3.88%，及今年第一名的「花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶」的3.89％。

中信金昨日揭露最新前十大股東名單略為洗牌，去年名列榜首的富邦人壽，持股從3.88％降至2.36％，降為第三大股東；去年第二大股東，花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶，則因持股從去年3.12％增加至3.89％，成為中信金最新前十大股東上的第一高。第二大股東為宜高投資、持股2.38％。

中信金控 股東

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