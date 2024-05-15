日盛台駿攻泰國租賃業
租賃業持續朝向大型化與國際化發展，並在西進中國大陸建立據點後，開啟南向新熱潮，跟進租賃龍頭中租控股（5871）立足台灣、大陸與東協市場的腳步。其中，獲准上市可望成第四家租賃股的日盛台駿國際租賃，在選定泰國市場切入後，內部評估最快可望在6月底前開業。
目前租賃上市公司除了中租控股外，還有裕隆集團旗下裕融、和泰車集團旗下和潤，王道銀轉投資的日盛台駿國際租賃興櫃轉上市獲准後，將成為第四家上市租賃股。這幾家大型上市或將上市的租賃業者，都已經進入中國大陸租賃市場多年，而中租控股則是最早開始布建東協市場的租賃公司，在東協十國已經進駐七國，今年將持續深耕與多元化業務觸角，暫無進駐東協新國家市場的規劃。
和潤則是去年下半年入股柬埔寨汽車租賃公司Ly Hour Leasing PLC李華租賃，取得35%股權，成功進駐柬埔寨、建立第一個東協市場灘頭堡，裕融也已在菲律賓、馬來西亞設立裕融金融公司，日盛台駿則是規劃鎖定泰國，以合資方式切入市場，最快可望6月底開出。
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