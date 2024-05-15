產險簽單保費 大增逾一成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
2024產險簽單保費前四月概況
2024產險簽單保費前四月概況

產險業今年前四月簽單保費出爐，累計簽單保費達898.2億元，較去年同期809.1億元，年成長逾一成，其中，工程險因各大公司積極參與綠能保險業務，保費年成長逾六成，航空險也成長逾三成。

產險業統計，19家產險公司4月的簽單保費收入總計約218.8億元，與去年4月保費總收入195.2億元相比，年成長12.1%；累計今年前四月簽單保費達898.2億元，較去年同期809.1億元，增加89.1億元，年成長11%。

以各險種來看，工程險因各大產險持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，簽單保費出現大幅成長，4月簽單保費達24.2億元，較去年4月成長192.5%，累計前四月簽單保費達67.5億元，較去年同期增加41.9億元，年增逾六成。航空險簽單保費持續成長，前四月來到2.8億元，相較去年同期2億元，年成長36.9%。

受到國際合約容量緊縮及再保險費率的上升影響，火險簽單保費過去皆維持成長的態勢，但今年火險4月意外大減近四成，據了解，主要原因是台積電的保單規劃所致，火險累計前四月簽單保費來到67.3億元，較去年同期65億元，僅小幅成長3.5%。

以兩大產險來看，富邦產險4月簽單保費59億元，較去年同期大幅成長32%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險單月簽單保費成長275%，表現最為亮眼。累計前四月簽單保費227億元，年成長12%，簽單市占率25.2%。

國泰產險4月簽單保費29.5億元，累計簽單保費達115.8億元，年成長19%。其中車險推動完整保障組合商品，簽單保費年成長10%；工程險及海上保險累計保費皆有雙位數成長。

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