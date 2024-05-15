金管會主委黃天牧卸任前 留三期許

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會主委黃天牧將在5月20日卸任，昨（14）日談卸任心得。黃天牧說，他這四年沒有任何遺憾「因為我把每一天都當成最後一天，每天都全力以赴」，把心中金融監理理念和價值、灌輸為政策；他離別前夕，仍念茲在茲金融業，留了三大期許。

這三大期許是，一、金融業者需以誠信道德來奠定社會信任基礎，二、金融業需以健全治理文化來形塑金融策略，三、金融業需以永續價值內涵，成為金融發展的典範。

談及卸任之後的去向，黃天牧笑說，他擔任主委四年也應該要先休息一段時間，會回家陪陪家人，「但很多長官說，人可以活到90歲，千萬不可以留在家裡，我還是會出來啦」。市場認為，黃天牧未來復出機會大，台灣金董事長仍是首選。

黃天牧也回顧40年的金融監理生涯。前20年他在財政部金融局，這20年是讓他對金融監理有相當程度了解和訓練，2004年金管會成立後至今，這後20年，尤其是他擔任保險局長的那七年「最刻骨銘心」，也是讓他開始承擔決策。

保險 永續 黃天牧

延伸閱讀

陳彥良轉任副主委 這1家金控成金管會人才搖籃

中信金擬併京城銀？黃天牧與中信金都表示不予置評

黃天牧：已致電祝賀彭金隆並安排交接 交接前說「如釋重負」還太早

傳謝長廷任司法院長 賴士葆：我差點從椅子摔下來

相關新聞

證交法新規上路…辜仲諒持股中信金8.8% 曝光

「證交法」第43之一條新規上路，中信金13日代大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒公告持股，總計達17億8,410萬1,2...

黃天牧：離開金管會已沒遺憾

金管會主委黃天牧在五二○交接之後將卸下主委職務，他昨天受訪表示，「每一天都當成最後一天來作，全力以赴，因此離開金管會已沒...

國銀富豪財管 衝上兆元

據金管會昨（14）日公布統計，2024年4月底國銀管理富豪戶資產（AUM）衝破兆元大關達1兆387億元，是剛開辦該項業務...

金管會主委黃天牧卸任前 留三期許

金管會主委黃天牧將在5月20日卸任，昨（14）日談卸任心得。黃天牧說，他這四年沒有任何遺憾「因為我把每一天都當成最後一天...

產險簽單保費 大增逾一成

產險業今年前四月簽單保費出爐，累計簽單保費達898.2億元，較去年同期809.1億元，年成長逾一成，其中，工程險因各大公...

日盛台駿攻泰國租賃業

租賃業持續朝向大型化與國際化發展，並在西進中國大陸建立據點後，開啟南向新熱潮，跟進租賃龍頭中租控股立足台灣、大陸與東協市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。