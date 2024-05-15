國銀富豪財管 衝上兆元

據金管會昨（14）日公布統計，2024年4月底國銀管理富豪戶資產（AUM）衝破兆元大關達1兆387億元，是剛開辦該項業務時2021年底資產規模2,077億元的五倍，顯示各銀行積極開發富豪戶市場，搶財管商機，將迎向下一個兆元里程碑。

其中前四大排名中，合庫銀4月底以管理資產2,003億元規模，連二個月稱霸，與老二中信銀差距拉開到90億元。中信銀4月底AUM是1,913億元。

四大國銀高資產財管業務概況

銀行局副局長童政彰說，合庫異軍突起，經了解，是因一、首季整體金融市場轉佳、客戶對投資前景轉持樂觀，二、合庫本身積極開拓新戶也同時深耕舊戶，量能大增。

據金管會統計，以AUM排名，2024年4月底「財管王」是合庫，資產管理規模達2,003億元，月增113億元，與月增戶數196戶來看，顯示4月並未有新大戶，應是分行拉新戶所致，已連兩個月居冠。

老二中信銀1,913億元、老三兆豐銀1,863億元，兩家月增均是3.5%，老四第一銀1,797億元，月增6%成長最高；若以戶數排名，仍以中信銀客戶數1,860人居首，第一銀1,637人次之，合庫1,519人居第三。

金管會昨宣布國銀承辦高資產客戶業務狀況，4月底共有12家銀行開辦高端資產（1億元以上）業務，等於目前金管會已核准者全數到位；據了解，台新銀正審核中，預料還有兩家外銀搶進。

這12家銀行富豪大戶中，4月底配置存款比重再度攀升到51.6%的近八個月高點，反觀在海外高息債、基金、結構型債券等三大風險性資產占比，均較3月略為下滑，保險占比續破底到11.4%的史上新低。

一家承辦富豪戶財管業務的銀行主管說，4月美元強、美債殖利率大彈、美國利率政策舉棋不定的三大利空，已讓富豪戶略微縮手；5月至今，美元回檔有限、美債殖利率仍高掛4.5%，估5月前景仍不明。

童政彰坦言，存款占比重新攀升，主因今年初市場認為有降息可能性，但美國遲未降息、利率續高位，富豪戶資金又重新回流存款；保險破底，也與利率續持高位連動。

童政彰說，高資產客戶屬性都是要求資產傳承、保值，著重企業傳承和接班，例如家族信託、慈善規劃等，波動性較大的資產，如股票可能非列為資產配置主要考量，因此各銀行提供服務需比過去僅單賣產品，更需要多元人才組成團隊。

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