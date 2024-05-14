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揪藏鏡人條款上路 金控大股東「被掀牌」會成被狙擊標的？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
銀行局副局長童政彰說，所有上市櫃公司都得適用證交法43-1條新規定，是一體適用，讓資訊更透明、公司治理更有效率。本報資料照片
銀行局副局長童政彰說，所有上市櫃公司都得適用證交法43-1條新規定，是一體適用，讓資訊更透明、公司治理更有效率。本報資料照片

「揪藏鏡人條款」5月10日上路，中信金（2891）大股東辜家、國票金大股東蔡家、玉山金大股東全「被掀牌」，各持有8.87%、9.98%、及5.105%，顯示過去這些大股東多利用轉投資公司、分散持有金控股權，當「被掀牌」後，金控背後大股東真實持股，就得全面攤在陽光下。

那麼，是否反會變成市場派狙擊標的？銀行局副局長童政彰說，所有上市櫃公司都得適用證交法43-1條新規定，是一體適用，讓資訊更透明、公司治理更有效率。

過去金控大股東因低持股、成被狙擊標的，如台新金、中信金都曾被市場派「盯上」而讓公司派警鈴大作，「被掀牌」後，是否可讓大股東增加持股而捍衛經營權，受市場矚目。

金管會修正《證交法》43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，外界稱「揪出藏鏡人條款」並在2024年5月10日實施。依規定，需在5月10日起的十天內，等於是5月20日辦理第一次申報和公告。

中信金代辜仲諒公告持股8.87%震驚市場，市場質疑，為何中信金年報的前十大股東名單未見辜仲諒，如今卻在「揪藏鏡人條款」上路後，持股暴增？

童政彰解釋，年報揭露前十大股東，是指「單一法人、單一自然人」，辜仲諒「個人」持股中信金未超過1%；但《證交法》43-1條持股申報計算，則是指本人、配偶、未成年子女及利用他人名義持有者，都需納入且逾5%得揭露。

簡單說，辜仲諒用多個轉投資公司（如宜高投資）來持有中信金，過去並未被揭露，如今新制上路，這些家族大股東利用轉投資公司者，將無所遁形。

童政彰說，金管會對各金控大股東持股一直都有掌握，這次《證交法》43-1條持股申報納入關係人，和《金控法》定義相當，是掌握具有公司控制力股東。

依《金控法》規定，對同一人或同一關係人單獨、共同合計持有金控表決權逾5%需申報，每累積增減1%都需向金管會申報，若超過10%、25%、50%則需向金管會事先申請核准。

中信金 股東

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