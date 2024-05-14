獨家／中國信託投信再添虎將 挖角法國巴黎銀行財管主管

中國信託投信將再添虎將！據悉，中國信託投信業務主管在陳正華升任總經理後，懸缺迄今已11個月，最近傳出好消息，有望挖角法國巴黎銀行財富管理主管洪銘甫出任，這將是投信圈少見具有銀行經驗的業務主管，新人事案將待本月董事會通過後確認。

中國信託投信近幾年發展飛猛，以境內基金規模來看，截至今年第1季底，已達5,596億元，排名第五大，僅次於元大、國泰、群益、富邦，排名在短短五、六年間由二十名提升至第五名，同時營運由虧轉盈，2021~2023年近三年稅後純益各達3.73億元、4.26億元、5.05億元，同期間每股稅後純益一路從12.19元、13.94元成長至去年的16.53元。

在業績、獲利雙雙成長下，去年7月，前總經理張浴澤升任中信金控證券事業長，副總經理陳正華升任投信總經理。不過，隨陳正華高升，原本的業務主管一職出缺，直到最近投信圈傳出將由法國巴黎銀行財富管理主管洪銘甫接任。

洪銘甫在金融圈資歷完備，前一份工作雖在外商銀行，但出身投信圈，且為寶來幫成員。屏東人的他早年為寶來投信（後併入元大投信）高雄分公司主管，後轉新竹分公司，一路北上進入台北總公司，曾元大投信產品總監、直銷通路主管，直到2019年10月23日轉進法國巴黎銀行。他跟張浴澤、陳正華、中國信託投信投資長楊定國等是老戰友，一般認為，將為中國信託投信後續營運再添虎翼。

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