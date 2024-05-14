國泰金前十大股東出爐 新加坡主權基金、政府基金與壽險公司「續抱」

國泰金控（2882）最新前十大股東名單曝光。截至2024年4月16日，國泰金前十大股東名單裡，除國泰金蔡家旗下投資公司合計持股逾三成外，台灣政府基金像是新制勞退基金、勞工保險基金，以及新加坡主權基金、壽險同業新光人壽與全球人壽等「大戶」，均為國泰金的主要股東。

國泰金公布最新數據顯示，國泰金前十大股東依序為萬寶開發、霖園投資、新制勞工退休基金、新光人壽、勞工保險基金、百星投資、全球人壽、萬達投資、花旗（台灣）託管新加坡政府投資專戶以及長庚醫療財團法人，前十大排名與2023年相同。

進一步觀察，國泰金第九大股東新加坡主權基金，持股比重由2023年的1.11%微幅下滑至1.1%。

排名第三的新制勞退基金，持股比重由3.18%下滑至2.75%，減少0.43個百分點，為前十大股東裡減持比重最多的股東。新光人壽為第四大股東，持股比例維持1.8%未變。

排名第五的勞工保險基金，持股比重由1.43%下降至1.36%，減少0.07個百分點。第七大股東全球人壽，持股自1.15%略為下滑到1.13%，減少0.02個百分點。

另外，國泰金蔡家旗下包括萬寶開發、霖園投資、百星投資和萬達投資，為國泰金第一、第二、第六與第八大股東，分別持有國泰金15.68%、13.88%、1.21%與1.12%的股票，合計持股高達31.89%，與前一年持平。第十大股東長庚醫療，持股同樣維持1.09%未變。

目前國泰金前十大股東合計持股41.12%，較去年同期減少0.53個百分點。

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