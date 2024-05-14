國泰金前十大股東出爐 新加坡主權基金、政府基金與壽險公司「續抱」
國泰金控（2882）最新前十大股東名單曝光。截至2024年4月16日，國泰金前十大股東名單裡，除國泰金蔡家旗下投資公司合計持股逾三成外，台灣政府基金像是新制勞退基金、勞工保險基金，以及新加坡主權基金、壽險同業新光人壽與全球人壽等「大戶」，均為國泰金的主要股東。
國泰金公布最新數據顯示，國泰金前十大股東依序為萬寶開發、霖園投資、新制勞工退休基金、新光人壽、勞工保險基金、百星投資、全球人壽、萬達投資、花旗（台灣）託管新加坡政府投資專戶以及長庚醫療財團法人，前十大排名與2023年相同。
進一步觀察，國泰金第九大股東新加坡主權基金，持股比重由2023年的1.11%微幅下滑至1.1%。
排名第三的新制勞退基金，持股比重由3.18%下滑至2.75%，減少0.43個百分點，為前十大股東裡減持比重最多的股東。新光人壽為第四大股東，持股比例維持1.8%未變。
排名第五的勞工保險基金，持股比重由1.43%下降至1.36%，減少0.07個百分點。第七大股東全球人壽，持股自1.15%略為下滑到1.13%，減少0.02個百分點。
另外，國泰金蔡家旗下包括萬寶開發、霖園投資、百星投資和萬達投資，為國泰金第一、第二、第六與第八大股東，分別持有國泰金15.68%、13.88%、1.21%與1.12%的股票，合計持股高達31.89%，與前一年持平。第十大股東長庚醫療，持股同樣維持1.09%未變。
目前國泰金前十大股東合計持股41.12%，較去年同期減少0.53個百分點。
▪ 3月預售成交揭露1.3萬戶 房仲：買氣好到可怕
▪ 北市山限區都更都審原則今公布 高度放寬逾130個社區受惠
▪ 法拍屋首季增一成 專家：有人找不到接盤俠
▪ 台南人追房不手軟 10大熱門路段7條總價破千萬
▪ 房市熱 新北成六都繳稅王
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言