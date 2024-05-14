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中信銀：現與foodpanda持續合作 聯名卡友權益無影響

中央社／ 台北14日電
中信銀行去年12月與foodpanda推出聯名卡，中信銀表示，目前與foodpanda業務往來合作不受影響，現階段卡友權益不受影響。聯合報資料照片
中信銀行去年12月與foodpanda推出聯名卡，中信銀表示，目前與foodpanda業務往來合作不受影響，現階段卡友權益不受影響。聯合報資料照片

Uber Eats宣布將併購foodpanda台灣外送事業案，牽動外送市場板塊變化。中信銀行去年12月與foodpanda推出聯名卡，中信銀表示，目前與foodpanda業務往來合作不受影響，現階段卡友權益不受影響。

Uber Eats今天宣布將併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，不過此交易案尚須等候公平交易委員會等主管機關審核。

外界關心中國信託foodpanda聯名卡是否受合併案影響，中信銀表示，目前foodpanda說明各項營運及服務皆維持正常運作，中信銀與foodpanda的業務往來與合作皆不受影響，產品服務涵蓋foodpanda聯名卡發行、卡友專屬權益、回饋計畫、支付產品行銷業務等，持續提供卡友支付體驗與優惠。

去年中信銀主要看準年輕族群消費習慣追求「快」與「便利」2大特性，攜手foodpanda推出聯名卡，深耕經營年輕客群，透過雙方平台串接合作，拓展多元支付場域。

根據聯名卡活動網站內容，相關基本回饋、foodpanda平台與特約商店等回饋活動公告至今年6月30日。

中信銀行 併購 聯名卡

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