市場觀望美CPI 新台幣隨亞幣走貶收32.415元
美國公布關鍵通膨數據前夕，市場操作偏向保守，亞幣今天普遍走弱，新台幣兌美元量縮走貶，收盤收在32.415元，微跌0.4分，終止連2升，交投也頗為清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.86億美元。
美國對抗通膨之路走得不順遂，市場不斷推遲美國聯準會可能降息的時點，美元高檔整理之下，亞幣今年以來普遍走貶。
而在美國關鍵通膨數據出爐前夕，根據央行統計，美元指數今天微跌0.01%，亞幣持續走疲，新台幣小跌0.01%，人民幣貶0.04%，韓元跌0.07%，日圓貶勢較重、下跌0.38%。
外匯交易員指出，美國聯準會主席鮑爾將發表談話，4月消費者物價指數（CPI）也即將出爐，市場屏息以待，今天匯市交投量能明顯萎縮，新台幣匯價陷入狹幅整理，以32.43元開出後，最高32.41元、最低32.45元。
外匯交易員表示，如果通膨浮現降溫跡象，美元指數鬆動，亞幣便有反彈機會，可望脫離膠著局面；而台股近日持續創高，加上520將至，如果上演520行情，熱錢湧入也將帶動新台幣啟動升勢。
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