快訊

鹿希派顧牛肉麵店爆意外…遭鐵片插進左手掌 急向派出所求救傷勢曝光

自撞變電箱釀停電！台東休旅車失控衝進水溝 1男1女命危送醫

沒結過婚！新北中和櫃姐獨自撫養2子女 悶殺前還拍下親骨肉熟睡照

市場觀望美CPI 新台幣隨亞幣走貶收32.415元

中央社／ 台北14日電
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫

美國公布關鍵通膨數據前夕，市場操作偏向保守，亞幣今天普遍走弱，新台幣兌美元量縮走貶，收盤收在32.415元，微跌0.4分，終止連2升，交投也頗為清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.86億美元。

美國對抗通膨之路走得不順遂，市場不斷推遲美國聯準會可能降息的時點，美元高檔整理之下，亞幣今年以來普遍走貶。

而在美國關鍵通膨數據出爐前夕，根據央行統計，美元指數今天微跌0.01%，亞幣持續走疲，新台幣小跌0.01%，人民幣貶0.04%，韓元跌0.07%，日圓貶勢較重、下跌0.38%。

外匯交易員指出，美國聯準會主席鮑爾將發表談話，4月消費者物價指數（CPI）也即將出爐，市場屏息以待，今天匯市交投量能明顯萎縮，新台幣匯價陷入狹幅整理，以32.43元開出後，最高32.41元、最低32.45元。

外匯交易員表示，如果通膨浮現降溫跡象，美元指數鬆動，亞幣便有反彈機會，可望脫離膠著局面；而台股近日持續創高，加上520將至，如果上演520行情，熱錢湧入也將帶動新台幣啟動升勢。

新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

NBA／打一場爽賺5500萬！公牛「球哥」執行明年合約

經濟日報社論／Fed政策運作空間急劇萎縮

鮑爾暗示降息時間恐比原先預期晚 但下次升息機會不高

Fed今年幾月降息？華爾街預測如亂射飛鏢 落點到處都是

相關新聞

UberEats 併 foodpanda 恐得申請電支執照？關鍵時點出爐

Uber Eats宣布併購foodpanda，目標是2025年上半年完成交易。因這兩大外送平台在2023年代收付款日均餘...

獨家／中國信託投信再添虎將 挖角法國巴黎銀行財管主管

中國信託投信將再添虎將！據悉，中國信託投信業務主管在陳正華升任總經理後，懸缺迄今已11個月，最近傳出好消息，有望挖角...

揪藏鏡人條款上路 金控大股東「被掀牌」會成被狙擊標的？

「揪藏鏡人條款」5月10日上路，中信金（2891）大股東辜家、國票金大股東蔡家、玉山金大股東全「被掀牌」，各持有8.87...

銀行財管2.0客戶資產規模4月底正式破兆

金管會今日公布最新的財管2.0統計，數據顯示，目前已獲准開辦高資產理財的銀行，合計客戶資產總規模在4月底已正式突破兆元大...

國泰金前十大股東出爐 新加坡主權基金、政府基金與壽險公司「續抱」

國泰金控（2882）最新前十大股東名單曝光。截至2024年4月16日，國泰金前十大股東名單裡，除國泰金蔡家旗下投資公司合...

持股需申報！中信金大股東辜仲諒總持股比重曝光

因應金管會修法要求持股超過5%的大股東，必須進行持股申報，中信金大股東辜仲諒的持股比重也隨之曝光，根據今日中信金的公告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。