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持股需申報！中信金大股東辜仲諒總持股比重曝光

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒。本報資料照片
中信慈善基金會董事長辜仲諒。本報資料照片

因應金管會修法要求持股超過5%的大股東，必須進行持股申報，中信金大股東辜仲諒的持股比重也隨之曝光，根據今日中信金的公告，辜仲諒和配偶、子女、其相關投資公司的總持股比重，合計達 8.87%。

銀行局副局長童政彰對此說明，今年1月30日金管會對於大股東持股申報的門檻，從5月10日起由10%降至5%，亦即，要求只要超過5%，就必須進行申報，也因此中信金是依照今年1月30日修法之後的證交法43條之1第一項的新規定進行申報。

至於財報上的前十大股東，由於並未要求依照同一關係人的方式來列示，因此無法從前十大股東看出辜仲諒可掌握股權的全貌。童政彰表示，從今年5月之後，未來除了超過5%，就要辦理申報，之後每累加1%，也要申報，至於超過10% ，或25%，或50%， 都必須事先向金管會申請核准才行。

對於今日公告大股東辜仲諒持股達8.87%，外界有人解讀是辜仲諒回任中信金擔任董事之前的「暖身」，但對此中信金則表示，並非最近一年內一口氣買到8.87%，而是因應金管會修法要求，把現有為同一關係人的持股部位來作申報。銀行局亦解釋，擔任金控董事重點不在於加碼持股，而在於法規上的消極及積極資格的要求，有適法性的審查，也和董事會裡的專業董事是否足夠有關。

童政彰也釐清，在年報所要申請的前十大股東，和超過5%的持股比重要向金管會申報，是不一樣的情況，是單一法人或自然人的前十大股東，而今天證交法第43條規定的，是1月30日所發布的，第3條裡規定，配偶、未成年子女、或透過其他公司所持有，包括其投資公司取得的股權，必須要揭露。

至於金管會要求金控大股東的關係人持股揭露門檻規定更嚴格，是否會讓惡意併購更方便？對此童政彰說明，金管會要求揭露持股，是希望讓資訊更透明，也讓公司治理更有效率。

其他金融圈人士也認為，由於持股超過10%，就必須要由金管會核准才能進行，因此在惡意併購的把關上，主管機關仍扮演重要角色；除此之外，不少金控的大股東仍有很多「外圍友好持股」，並未涵蓋在證交法43條所要求的同一關係人申報範圍之內，因此仍有防守空間。

中信金 股東 金管會

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