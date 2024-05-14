「群益愛閱讀」活動起跑 邀百名偏鄉學童看電影逛書店
群益金鼎證券長期關懷偏鄉教育，5月14日於松菸誠品電影院舉辦2024「群益愛閱讀」啟動儀式暨城市之旅，邀請大成國小及龜山國小全校師生一起看電影逛書店。除了致贈每校十萬元的閱讀認養金外，群益證也準備了豐富的閱讀好禮及書籍致贈給參加的學童，活動更加入了松菸園區導覽等知性元素，希望小朋友能夠身心靈都滿載而歸！
群益證董事長周秀真表示，群益證長期致力提升偏鄉學童閱讀能力，今(2024)年邁入第11年，贊助學校由第一年的兩所增加到16所，大成國小跟龜山國小就是從第一年贊助至今的兩所國小，第一年贊助的小學生今年都已經上高中了。群益希望能持續作對的事，引起社會共鳴，共同來關心偏鄉教育。
分享與陪伴一直都是「群益愛閱讀」推動的重點，這次邀請學童一起觀賞國際獲獎無數的動畫片「再見機器人」，董事長周秀真也特地與學童進行映前導讀，分享心得與內涵，讓學童在觀影時能從另一個角度思考與觀察。
這次群益致贈兩校學童每班一套理財書籍及一本認識SDGs的書籍，主要是希望學童於小學階段建立正確金錢觀，儘早奠定未來經濟自主的能力，並且認識永續發展的內涵，內化成日常生活的一部分。群益為下一代的教育盡一份力，也鼓勵學童未來能以一己之力為做出社會貢獻，即使年紀還小但只要努力學習，仔細思考觀察，就能找到自己可以做到的事，闖出屬於自己的一片天。
群益金鼎證券長期關心社會公益，善盡企業社會責任，持續對偏鄉教育盡一份心力，持續舉辦群益愛閱讀活動，瞭解學校的實際需求後，今年活動主軸分別為提升閱讀能力，參訪藝文空間，多元社團學習等三大面向。除了將舉辦城市閱讀之旅外，也將經費用於充實學校圖書設備，並支持多元社團學習經費補助，希望透過企業長期的努力，點一盞燈照亮偏鄉學童的成長之路。
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