台劇刻劃長照辛酸 壽險業：用多功能保單轉嫁失能風險

近期甫剛完結的熱門台劇《不夠善良的我們》，堪稱是今年最受觀眾喜愛的戲劇作品。劇中女主角簡慶芬(由林依晨飾演)為照顧因在家跌倒而失能的婆婆，犧牲自己的事業與生活，劇情真實呈現照顧者每天面臨的各種心酸、疲憊與說不出的無力感；甚至當半年後婆婆過世，獲得「解脫」的女主角更是坦言每一天都有著想掐死婆婆的念頭，寫實刻劃出照顧者的辛勞，引起觀眾高度共鳴。AIA友邦人壽指出，失能風險藏在生活中各個細節，家庭中只要有一個人失能，全家生活便恐失衡。面對失能的治療與長期照顧，如果能有一筆應援金來穩定事件發生當下的慌亂，且有定期給付的生存保險金支應長期生活費用分攤照顧者壓力，便可給予許多幫助。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，商業醫療保險的發展與停止有其時代背景的多重因素，且許多舊式商業保險的保障項目內容已無法滿足實際狀況，甚至易因認知落差而產生爭議，進而造成多款立意甚佳的保險商品逐漸退出市場。

根據統計，目前全台持有身心障礙證明之人數超過一百二十萬人，其障礙者發生年齡中位數為40歲，以國人平均餘命79.84歲來計算，需照顧期間可能長達近40年，這對每個家庭來說是沉重的壓力。AIA友邦人壽指出，隨著醫療科技進步，過往以身體功能狀態作為保險規劃的觀念已需重新調整，「現金為王、保障為重」將是未來世代的保險趨勢，建議民眾可以從整個生命週期的長度來思考風險轉嫁，為自己及家人配置具穩定現金流功能的保險商品，如具有「醫便利醫療照護」及「優沛選擇權」特色的多功能保單。

「醫便利醫療照護」可以提供一筆金額給予失能協助，要保人可在符合保單有效且繳費屆滿後，替保險年齡60歲以上因疾病或傷害住院診療達7日以上的被保險人，申請「醫便利醫療照護」免息保單借款，根據商品不同，最高可申請基本保額50%的借款金額，同一被保險人最高借款額度為新台幣200萬元，以因應失能支出所需；「優沛選擇權」係指要保人可預先設定領取生存保險金的起始日期，起始日期可選擇被保險人「保險年齡」達30歲、40歲、50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或86歲的「保單週年日」，生存保險金受益人便可開始領取至被保險人保險年齡達99歲之保單年度末止，讓規劃富有彈性，不論是失能或退休時仍能有餘力自給自足，維持生活品質。

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