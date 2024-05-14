國泰金致股東報告書出爐！董座蔡宏圖：2024年經濟前景「兩好兩變數」

國泰金控（2882）「致股東報告書」出爐。展望2024年，國泰金控董事長蔡宏圖表示，隨著通膨壓力緩和，主要央行升息潮可能告一段落，新興科技應用商機持續擴展，可望對經濟帶來正面助益；不過，各國貨幣政策及地緣政治衝突仍對金融市場增添變數。國泰金將持續透過科技創新及企業永續，發揮多元金融職能，朝「亞太地區最佳金融機構」願景邁進。

國泰金控擁有近50萬名股東，身為董座的蔡宏圖信心喊話說，國泰金控2024年將持續遵循上市櫃公司永續發展行動方案，參考國際公司治理發展趨勢，精進公司治理作為，以利在快速變遷的經營環境下踐行國際公司治理最佳實務，以確保公司永續發展。

蔡宏圖表示，國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續主軸開展策略藍圖，聚焦永續長期發展目標與作為廣獲國內外肯定，連六年入選道瓊永續指數世界指數成分股、連續九年入選新興市場指數成分股，為保險業入選時間最長的台灣金融業者。

國泰人壽持續擴大健康促進計畫以推升社會健康發展，國泰世華銀行發表《全民財務健康關鍵報告》，致力提升國人身心與財務健康。國泰亦重視青年與女性培力，積極推動影響力投資校園巡迴及創業家培力。

國泰金控持續領先氣候行動，第七年舉辦「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，參與企業代表超過70%台股市值、50%全台總碳排，國泰金控積極參與低碳轉型、水資源及生物多樣性國際倡議。於第28 屆聯合國氣候變遷大會(COP，Conference of the Parties)舉辦重要論壇，參與世界生物多樣性高峰會，促進多方合作以尋求永續金融解方，接軌國際展現淨零決心。國泰秉持「永續金融 說到做到」精神，善盡永續金融先行者責任，攜手利害關係人零碳轉型。

蔡宏圖表示，回顧2023年，主要經濟體緊縮貨幣政策效應發酵，國際地緣政治風險持續，全球經濟成長動能趨緩，國泰金控全體同仁努力下，合併稅後純益515.1億元(16.8億美元)，每股純益3.24元，子公司國泰世華銀行及國泰投信獲利續創歷史新高。

2023年各子公司核心業務動能穩健。面對金融市場快速變化與波動，國泰人壽調整投資配置，強化資產負債管理，持續價值導向商品策略，創新商品結合服務與科技，健康及意外險初年度保費收入雙位數成長，整體保費收入穩居壽險業龍頭。

國泰世華銀行穩中求進的授信策略，維持良好資產品質與放款成長，財富管理業務堅持穩健的投資策略守護客戶資產，提高金融產品創新能力，管理資產規模及客戶人數持續成長，核心業務收入上升帶動合併稅後純益再創歷史新高。

國泰產險質量並重開發市場、拓展組織規模，全年簽單保費雙位數成長，市占率為業界第二大；國泰證券數位經營有成，台股經紀市占率再創歷史新高，複委託業務穩居市場龍頭，近兩年 ROE表現位居前十大券商第一。國泰投信打造多元創新產品，深獲投資人認同，資產管理規模台灣第一，達1.6兆元(528.4億美元)，年增逾三成。

國泰金控持續深耕海外市場。在大中華地區，國泰世華銀行大陸子行穩健發展，持續開發綠色金融等特色化產品；陸家嘴國泰人壽保費收入年成長55%；大陸國泰產險持續強化互聯網業務，以科技賦能保險創新。

在東南亞，國泰世華銀行透過東協九國緊密的區域網絡與數位化平台協助客戶因應供應鏈移轉與數位轉型之挑戰，如胡志明市分行率先與亞洲開發銀行合作再生能源融資案、柬埔寨子行運用數位工具拓展客群；新加坡私人銀行業務動能強勁；越南國泰人壽專職業務部隊持續穩健成長；越南國泰產險加速數位轉型，拓展業務規模。

國泰金控致力數位轉型，各子公司數位平台陸續推出，集團數位用戶超過860萬人，深耕AI大數據發展與治理，優化上雲策略、落實雲端治理。 國泰人壽重視客戶數位體驗，持續優化國泰人壽App並透過「Fitback 健康吧」關注、提升客戶健康，透過數據和科技，打造橫跨業務員、客服、服務中心、核保與理賠等平台，升級員工體驗與效率。

國泰世華銀行數位品牌CUBE以「一卡、一戶、一App」策略，提供「簡單、好用、美感」的客戶體驗，數位用戶超過700萬人。國泰產險線上無斷點個人化服務，線上線下相互搭配，推出智能商險平台及一站式理賠智能助手Smart Claim等。國泰證券領先業界開辦具證券性質之虛擬通貨業務，提供企業新型態募資管道。國泰投信攜手異業開拓電支基金投資業務，異業客戶可申購國泰投信基金。 國泰金控持續透過數位、數據、技術與「What if We Could」精神推動數位轉型，朝「以金融為核心的科技公司」目標邁進。

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