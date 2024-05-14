近40萬股東看過來！富邦金控（2881）董事長蔡明興在最新出爐的「致股東報告書」中揭示2024年富邦金控主要子公司的七大發展策略重點；蔡明興並強調，富邦金控將持續深耕台灣市場及布局亞洲，並持續評估併購及參股機會來拓展金融版圖，在追求經營績效之際，透過金融科技挹注創新能量並展現永續競爭力，朝向「亞洲一流金融機構」願景邁進。

蔡明興指出，展望2024年，隨著疫後民眾生活回復正常，民間企業跟隨軍公教調薪將有助民間消費持續穩健成長。由於各國企業回補庫存，製造業景氣逐步改善，使出口表現明顯好轉，並提振民間投資意願，預估台灣經濟將恢復成長動能，表現強弱將主要受到海外終端需求復甦情勢影響。

富邦金控於2022年第4季正式合併日盛金控後，再於2023年上半年完成旗下包含台北富邦銀行合併日盛銀行及富邦證券合併日盛證券等子孫公司的整併，順利完成台灣金融史上首宗「金金併」，有助於強化銀行及證券業務、優化資本效率，並且擴大客戶規模增加跨售機會，均衡金控業務發展與收益來源，提供客戶更優質多元的產品與便捷的金融服務，並看好整體產業前景，持續深耕投資台灣。

蔡明興透露，2024年富邦金控主要子公司之發展策略重點如下：

(一) 富邦人壽：2024年壽險業仍受利率與匯率變化及可能降息等經濟面不確定因素持續影響，經營環境仍面臨挑戰。富邦人壽將因應市場環境變化，適時調整商品策略，強化自有通路競爭力以提升保障型商品銷售，並優化數位科技應用，整合集團資源，實踐永續經營。

(二) 台北富邦銀行：藉客群開發及深耕優化往來關係、串聯海外網點多元收益、虛實通路並進提升業務動能、發揮獲客成效強化跨售效益及擴增數位服務掌握商機等五大營運主軸積極推進強化獲利，亦精進風險控管以厚植競爭力，為股東、客戶、員工及社會創造最大利益。

(三) 富邦產險：持續發揮保險正向影響力，落實社會責任推廣永續發展，並加強風險管控，穩定公司獲利，掌握市場趨勢，加快數位化腳步，實踐數位轉型。海外發展則藉由嚴謹核保管控業務品質、提供多樣保險商品及開發多元銷售通路，掌握業績成長與獲利的契機。

(四) 富邦證券：鞏固核心經紀業務，提升財管商品滲透率，並深化客戶分群經營，加速獲客動能；強化數位經營，持續優化交易平台，提升客戶體驗。此外，在風險可控下增加部位規模，提高自營絕對報酬，並積極爭取優質及指標性承銷案件；強化與集團各子公司合作，持續以永續經營為目標。

(五) 富邦銀行(香港)：除藉產業聚焦以擴大中小企業客群經營外，亦持續精進信貸產品定價及流程以提高產品競爭力，並整合分行網絡以強化財富管理商品推廣及獲利能力，於數位平台上則透過多元產品及功能優化以提升客戶體驗及交易動能。

(六) 富邦華一銀行：兼顧風險平衡下穩健擴大業務規模，亦持續優化資產負債結構、重新定位分支機構功能並細緻化經營模式、強化獲客動能及提升既有客戶往來黏著度，並積極加速金融科技布局，以打造數智化標竿銀行為目標。

(七) 富邦投信：投信產品線已趨近完整，將因應高齡人口結構趨勢，推廣退休理財資產配置觀念，持續深耕既有產品線並聚焦重點產品再行銷，深化品牌能見度與競爭力，以取得更多投資人的認同並開拓新客群。