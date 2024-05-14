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低自備好上車、短投轉長投 3月預售屋買氣驚人

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
3月預售屋實價揭露量達1.3萬件，年增幅達62%，金額2135億元，僅次於2023年6月平均地權條例上路前的2370億元，顯見當前房市買氣相當暢旺。圖／聯合報系資料照片
3月預售屋實價揭露量達1.3萬件，年增幅達62%，金額2135億元，僅次於2023年6月平均地權條例上路前的2370億元，顯見當前房市買氣相當暢旺。圖／聯合報系資料照片

房市買氣持續熱絡，統計3月預售屋實價揭露量已達1.3萬件，年增幅達62%，金額則達2135億元，僅次於2023年6月平均地權條例上路前的2370億元，因隔月（去年7月）政策上路後金額就縮到1040億元，顯見當前房市買氣相當暢旺。

信義房屋專案經理曾敬德表示，平均地權條例禁止換約轉售後，已有效抑制短期投資的需求，不過在台股兩萬點、通膨等外力帶動下，房市又出現一波漲勢，有些預售案訴求「低自備好上車」，再加上房價上漲過程，市場可能出現「不買會更貴」的氛圍，而有些區域仍有科技業投資等題材發酵，於是便有「短投轉長投」的買盤上車跡象。

曾敬德表示，因現在已沒有預售換約買盤，買氣好得有點可怕。若以區域表現來看，3月預售市場表現最好的是桃園市，預售揭露2600餘件，成交金額375億元，其次是台中市的2492件成交金額435億元，新北市則揭露1845件揭露390億元，台北市雖然揭露件數最少，但仍揭露162.4億元。

曾敬德表示，預售市場火熱，購屋人還是要保持理性，不要因為低自備就上車，要看看未來是否負擔得起，另外未來預售交屋時，新青安是否還有優惠，都必須先想清楚再上車。

房市 買氣

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