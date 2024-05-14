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新台幣貶0.4分 收32.415元

中央社／ 台北14日電
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.415元，貶0.4分，成交金額7.31億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.43元，最高32.41元、最低32.45元。

外匯 新台幣

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