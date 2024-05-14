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3月預售成交揭露1.3萬戶 房仲：買氣好到可怕

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

房市買氣持續熱絡，統計3月預售實價揭露數量多達1.3萬件，金額高達2135億元，倘若排除平均地權條例上路前一個月的大量上車潮，3月預售揭露的成交金額恐怕是預售實價揭露以來的單月新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在已經沒有預售換約買盤，成交狀況與2021年第四季還有投資買盤時相當，買氣好到有點可怕。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，本來平均地權條例禁止換約轉售後，已經有效抑制短期投資的需求，不過在台股兩萬點、通膨等外力帶動下，房市又出現一波漲勢，有些預售案訴求低自備好上車，再加上房價上漲過程市場可能出現不買會更貴的氛圍，而有些區域仍有科技業投資等題材發酵，市場上有些「短投轉長投」的買盤上車跡象。

統計顯示，3月的預售實價揭露件數達1.3萬件，年增幅度達到62%，預售揭露的實價金額則達到2135億元，僅次於2023年6月平均地權條例上路前的2370億元，政策上路後隔月7月就量縮到1040億元，顯見當前房市買氣相當暢旺。

若以區域表現來看，3月預售市場表現最好的是桃園市，預售揭露2600餘件，成交金額375億元，其次是台中市的2492件成交金額435億元，新北市則揭露1845件揭露390億元，台北市雖然揭露件數最少，但仍揭露162.4億元。

曾敬德表示，由於現在預售市場相當火熱，購屋人購屋時還是要保持理性，不要因為低自備就上車，要看看未來是否負擔得起，另外未來預售交屋時，新青安是否還如此優惠，都是必須先冷靜一下想清楚再上車。

2024年3月預售實價揭露狀況。資料來源／實價資料
2024年3月預售實價揭露狀況。資料來源／實價資料

平均地權條例

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