繳稅刷玉山卡 最高享0.5%現金回饋再加碼贈美金
5月報稅季節，為讓卡友輕鬆繳稅與減輕荷包壓力，玉山銀行推出「金彩稅月」活動，除免手續費之外，可享現金回饋或6期0利率，私銀、財富管理會員另享專屬最高0.5%現金回饋與分期付款優惠，並加碼回饋美金最高1,200元，讓顧客聰明繳稅之餘還能享有外幣回饋。
即日起至6月3日前登錄並持玉山信用卡繳綜所稅，稅款未滿100萬元享0.2%現金回饋無上限或6期0利率優惠，稅款100萬元(含)以上享0.3%現金回饋(上限10萬元)或6期0利率優惠；玉山理財會員繳稅滿額加碼最高贈1,200元美金，若為私銀或極致會員且具高資產顧客身分者除加碼回饋美金外，還可享0.5%現金回饋(上限30萬元)與6期0利率優惠；喜歡航空哩程的卡友以星宇航空聯名卡繳稅享200元1哩優惠(上限10萬哩)，以繳稅700萬元回饋35,000哩為例，相當於可獲得日本來回機票一張，繳稅達2,000萬元以上再加碼贈35,000哩，透過刷卡繳稅加速累積哩程；另，於5月25日前首次申辦玉山熊本熊卡或玉山Pi拍錢包信用卡之正卡新戶，稅款不限金額享0.5%現金回饋(上限1,000元)。
此外，玉山銀行今年獨家與全支付攜手合作，6月3日前以全支付綁定玉山信用卡繳交綜所稅免手續費，再享最高0.5%全點回饋(上限500點)。並提供想預先做資金運用規劃的卡友「稅月優貸」信貸活動，6月30日前申請玉山信用貸款可享首期利率0.15%起、貸款費用688元起優惠，還有機會抽中8,888元刷卡金。
玉山卡友還可以選擇透過玉山Wallet行動繳稅，登入玉山Wallet App後點選支付的行動繳稅功能，透過掃描QRcode即可完成繳納綜所稅或房屋稅並查詢繳稅結果，還有機會抽中韓國雙人遊、Dyson吸塵器等大獎。玉山銀行積極運用科技和數位平台提供更好的刷卡體驗，全力打造便利又安心的支付旅程，同時也提醒顧客消費支付時請看清楚、先查證，切勿將簡訊OTP密碼給予他人、勿點擊不明之網路連結、善用玉山Wallet推播功能以隨時掌握消費資訊，讓玉山信用卡成為生活消費首選。活動期間與注意事項詳洽玉山銀行官網。
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