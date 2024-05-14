促動國旅 LINE Pay 攜手多家旅遊品牌推「LINE Pay旅人季」
促動國旅，行動支付龍頭LINE Pay攜手多家旅遊品牌即日起到6月3日推「LINE Pay旅人季」線上旅展，機票、國內外自由行、住宿票券等多項優惠促銷，週週可領LINE Pay優惠券，最高單筆可折1,200元，使用指定信用卡再享最高3%回饋及飯店折扣等。
LINE Pay指出，國人旅遊精打細算、搭配各種優惠回饋方案，讓旅費可以發揮最大效益。觀察發現，用戶會透過LINE Pay加上LINE POINTS折抵高額機票或旅行團團費，等同不用花錢就可享受免費出國旅遊；線上票券、SIM卡或eSIM卡、各地交通票券等，也是偏好的熱門商品，用戶還會疊加使用LINE Pay優惠券，善用折扣。
「LINE Pay旅人季」即日起至6月3日止，與Klook、易遊網、雄獅旅遊、山富旅遊、東南旅遊、五福旅遊及老爺酒店集團，推出包含機票、國內外機加酒自由行、國內外旅遊票券、住宿券等多項優惠。
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