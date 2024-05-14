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永豐金證券推「訂閱制深度知識學習平台」

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券推動全新「豐學PRIME」訂閱制深度知識平台，7月13日第二場講座登場，主題為「深度解析金融產業」，即日起開始報名；「豐學PRIME」今年上線以來，以整合投資技巧實作講座、課前預習知識獨家文章，二大亮點吸引投資人目光，第1季首場講座，投資人學員回饋滿意度近百分之百。

「豐學PRIME」採訂閱制服務模式，提供投資專業知識，服務內容包括每周更新投資知識文章、每季線上專題講座，截至5月3日累積突破3,000位訂閱戶；4月舉辦首場講座以總體經濟為主題，吸引超過百名投資人上線參與，學員課後問券教學內容滿意程度達98%。

永豐金證券指出，根據證交所最新定期定額交易戶數排行月報統計，前十名個股中金融股達8檔，顯示以存股為目標的長期投資者對金融股的偏愛；此外，4月參與的學員於課堂中表達，希望未來的主題多聚焦「法人對產業趨勢或公司營運的判斷依據」，為回應投資人需求，第二場主題鎖定「深度解析金融產業」。

「深度解析金融產業」講座7月13日登場，將邀請財經專家股人阿勳（本名王敬勳）、永豐投顧產業研究團隊共同主講。股人阿勳，曾擔任各大券商的講師、私募股權操盤手，專精價值投資，並撰寫《股人阿勳教你價值投資》一書。

講座內容囊括三大部分，包括FED政策對金融股影響、金融股的關鍵指標、金融股存股和波段操作方法論。即日起接受報名，講座當日同步開設直播場次，讓無法親臨現場的訂閱者也能享受每季講座服務。

「豐學PRIME」講座專屬的投資技巧實戰內容，包括1.5小時講師教學，及超過1小時的投資技巧實戰，以模擬題目進行案例實戰，讓學員能彙整出自身觀點，活用課程所學。

永豐金證券為了讓「豐學PRIME」訂閱者在講座之前先累積金融股知識，每周更新產業知識文章，今年前四月排行前兩名的文章主題皆為金融股，熱度最高的是-台灣央行於3月底升息半碼對金融股的影響，聚焦央行升息對於銀行業利差擴大的影響力；接續的熱門主題-金融股填息天數與配息率穩定性統整，針對存股族領息後，金融股是否能在100天內填息進行歷史數據統整。　

存股 金融股

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