遠雄人壽綠色保單 榮獲 ISO 14067 碳足跡國際標準認證

遠雄人壽重視氣候變遷議題，積極落實低碳營運，除導入ISO 50001能源管理系統及ISO 14064-1溫室氣體盤查，建立能資源管理及查核制度，將環境永續內化於企業文化，積極打造綠色職場，今再由職場減碳擴大到產品減碳，榮獲ISO 14067碳足跡國際標準認證。遠雄人壽將每一份遞送給保戶的保單，注入守護環境的心意，攜手客戶一同節能減碳，用行動愛護地球，讓世界變得更美好。

為接軌台灣2050淨零碳排目標，遠雄人壽連續三年完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，同步展開至保單服務面，進行ISO 14067碳足跡盤查，藉由科學化方法，精確計算每張保單從原料、招攬、服務、寄送，直至廢棄處理階段的完整生命週期的溫室氣體排放量，順利通過ISO 14067保單碳足跡認證，符合環境部認可之合理保證等級，對外展現遠雄人壽實踐綠色企業的決心與承諾。

遠雄人壽也持續運用科技打造綠色保險服務，推行行動保險，包括行動投保、行動理賠、行動保全、行動保費及電子保單、電子單據等，提供更友善環境的服務，以減少紙張和運輸過程產生的碳排；內部同步落實低碳核保流程，投保資料建檔及傳輸採行數位安全節能機制，且保單製作選用FSC認證物料，在保單生命週期每一環節嚴密控管，力求減輕環境負荷，遠雄人壽期對綠色永續產生正向影響力。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，我們除了提供國人完善的人身保險服務，協助風險轉嫁外，現今極端氣候頻繁發生，身為永續領跑者，善盡企業社會責任，為地球風險做好防護與準備，企業責無旁貸。未來，遠雄人壽將持續擴大數位保險服務範疇，並攜手更多企業夥伴、員工、保戶及社會大眾一同加入減碳行列，讓地球更健康。

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