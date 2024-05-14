中華信評：2024年台灣產險業者可望溫和成長
中華信評14日發布題為「2024年台灣產險業信用趨勢」的報告指出，台灣持續提升的經濟表現應可在2024年為產險業穩定的保險需求提供支撐，並帶動保費收入溫和成長。產險業者在通膨以及再保成本上升的後疫情時代仍著力於在風險報酬與風險承受力之間達成平衡。
報告中的重要預期包括：在中等壓力情境下，產險公司的平均資本強度應不至於減弱；在風險報酬與風險承受力之間達成平衡將持續為穩定的整體風險提供支撐；資本依舊是產險業信用實力的關鍵；巨災風險仍在可控管的範圍內。
此外，產險業的再保險分出率回歸至歷史平均水準；好轉的總體經濟情勢應可為穩定的保險需求提供支撐，並帶動保費收入成長；平均流動性仍允當；法規面的強化為產險業的正向信用因素。
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