成中信金控最大股東！辜仲諒個人持股曝光、達8.87％
中信金（2891）13日代「辜仲諒」公告個人持股達17.84億10萬1290股，約占中信金股本2012億元的8.87%。中信金控目前尚未公告前十大股東，惟2024年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻，將從10%降到5%，因此辜仲諒持股提前曝光。
去年前10大股東第1名「富邦人壽」，持股比僅3.88%，中信金創辦人辜濂松生前在前十大股東持股紀錄3.92％相比，辜仲諒此次8.87%持股比例，則是寫下中信金控揭露前十大股東持股資訊以來新紀錄。
根據公告揭露，取得人（辜仲諒）於2024年5月10日提供相關內容，由中信金代取得人申報，取得股份目的為投資。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」
▪ 竹南預售屋「不到2小時賣完」殺價還會被趕 網秒點頭：正常
▪ 超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅
▪ 雙北「頂尖機能宅」前十名曝 這二站房價4字頭
▪ 台積電「抵嘉」 朴子這類房子正夯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言