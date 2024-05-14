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成中信金控最大股東！辜仲諒個人持股曝光、達8.87％

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒。 圖／聯合報系資料照
中信慈善基金會董事長辜仲諒。 圖／聯合報系資料照

中信金（2891）13日代「辜仲諒」公告個人持股達17.84億10萬1290股，約占中信金股本2012億元的8.87%。中信金控目前尚未公告前十大股東，惟2024年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻，將從10%降到5%，因此辜仲諒持股提前曝光。

去年前10大股東第1名「富邦人壽」，持股比僅3.88%，中信金創辦人辜濂松生前在前十大股東持股紀錄3.92％相比，辜仲諒此次8.87%持股比例，則是寫下中信金控揭露前十大股東持股資訊以來新紀錄。

根據公告揭露，取得人（辜仲諒）於2024年5月10日提供相關內容，由中信金代取得人申報，取得股份目的為投資。

中信金控 股東

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