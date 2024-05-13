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金管會新主委彭金隆「請益之旅」續集 這次和15家金控代表「面對面」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

準金管會主委彭金隆將於5月20日上任，繼日前向金融業公會請益後，13日再與15家金控代表面對面，傾聽產業界的建言。據悉，該場會議進行近三小時，與先前公會情況相同，彭金隆未就業者意見作出任何裁示。

據了解，今天下午的會議是在銀行公會舉行，15家金控均有董事長或總經理作為代表出席，亦有子公司高層出席。會議於下午2時開始，約於4時45分左右結束。

與會人士表示，彭金隆為專業學者出身，但很客氣表示想聽聽業界的意見，希望業界對產業未來發展提出建言。各金控就其以銀行、保險或票券等為重，廣泛提出不同面向建言，不過彭金隆會中並未作出任何裁示。

先前在金融總會安排下，彭金隆5月3日與11家金融業公會代表會面。相關人士表示，當日多數由公會秘書長作為代表出席，向彭金隆表達金融建言白皮書所提建言，尤其是稅制方面，包括希望爭取金融營業稅調降，以及TISA（台版個人投資儲蓄帳戶）租稅優惠等。

金融業

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