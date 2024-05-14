壽險業者看解約潮…可控
保發中心統計，今年首季壽險解約金衝破4,000億元，加上滿期與理賠金等，總給付達6,123億元，高於總保費收入5,593億元；對於今年壽險解約狀況能否緩和，壽險業高層說，還得視市場利率與匯率走勢而定，不過今年首季解約狀況尚屬可控，壽險公司現金水位依舊十分充足。
今年3月受到ETF之亂影響，壽險解約潮捲土重來，展望今年保費收入前景，大型壽險高層表示，對今年的保費收入「審慎樂觀」，但仍需繼續觀察美國聯準會何時降息、美債殖利率高低，及新台幣匯率的升貶概況。
壽險業者認為，業界若要徹底擺脫「保費收入低於保險給付」的窘境，美國聯準會何時降息是一大關鍵，因美元「雙率雙降」，有助抑制美元保單解約意願。
另外，新台幣匯率過度貶值，容易引發保戶解約美元保單，匯率強弱，對美元保單解約潮也有一定影響。
壽險業高層指出，雖然今年第1季保費收入還是低於保險給付，但情況不至於像前兩年這麼嚴峻，3月的ETF熱潮只能算是「特例」，且壽險公司還有龐大的投資收入可支應，流動性不成問題。
壽險業者表示，隨著美國聯準會停下升息腳步、預計下半年啟動降息，金融市場恢復平穩，今年壽險業的保費收入可望擺脫2023年全年的低迷情況。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」
▪ 竹南預售屋「不到2小時賣完」殺價還會被趕 網秒點頭：正常
▪ 超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅
▪ 雙北「頂尖機能宅」前十名曝 這二站房價4字頭
▪ 台積電「抵嘉」 朴子這類房子正夯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言