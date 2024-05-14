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壽險業者看解約潮…可控

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

保發中心統計，今年首季壽險解約金衝破4,000億元，加上滿期與理賠金等，總給付達6,123億元，高於總保費收入5,593億元；對於今年壽險解約狀況能否緩和，壽險業高層說，還得視市場利率與匯率走勢而定，不過今年首季解約狀況尚屬可控，壽險公司現金水位依舊十分充足。

今年3月受到ETF之亂影響，壽險解約潮捲土重來，展望今年保費收入前景，大型壽險高層表示，對今年的保費收入「審慎樂觀」，但仍需繼續觀察美國聯準會何時降息、美債殖利率高低，及新台幣匯率的升貶概況。

壽險業者認為，業界若要徹底擺脫「保費收入低於保險給付」的窘境，美國聯準會何時降息是一大關鍵，因美元「雙率雙降」，有助抑制美元保單解約意願。

另外，新台幣匯率過度貶值，容易引發保戶解約美元保單，匯率強弱，對美元保單解約潮也有一定影響。

壽險業高層指出，雖然今年第1季保費收入還是低於保險給付，但情況不至於像前兩年這麼嚴峻，3月的ETF熱潮只能算是「特例」，且壽險公司還有龐大的投資收入可支應，流動性不成問題。

壽險業者表示，隨著美國聯準會停下升息腳步、預計下半年啟動降息，金融市場恢復平穩，今年壽險業的保費收入可望擺脫2023年全年的低迷情況。

台幣匯率 壽險業 美國聯準會

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