上任前第三場 準金管會主委彭金隆今日與13家金控董總面談

即將在520，也就是下周一正式走馬上任的準金管金主委彭金隆，今日在銀行公會的安排之下，進行上任之前和業者的第三場面談，這次應邀參加的為13家金控的董總，據透露，除了彭金隆本人出席之外，準政務副主委陳彥良也和他一起出席。

彭金隆日前已由金融總會、保險公會，分別安排了二場座談會，來傾聽業者的建議，其中，金融總會安排了十多家金融業公會，和彭金隆進行座談，之後由保險公會安排壽險公司董總和彭金隆座談，而第三場，則是由銀行公會出面安排，對象則是由國內13家金控的董總，當面向彭金隆提出對於金融政策的建議。

據與會人士指出，彭金隆今日與金控業者會談時，態度客氣之外，亦條理分明，尤其是彭金隆特別先請業者在提出建議時，也要同步表明二個重點，一是所提出的建議是屬於哪個議題領域的；二是該建議，只要透過金管會修改行政命令即可達成，或是需要修法，或是需要跨部會的合作，對此業者也感受到彭金隆對於聽取業者建議和梳理重點的用心。

據與會人士透露，其中公股金控除了台灣金控由總經理魏江霖代表出席之外，其他合庫金、第一金、華南金，均由董事長出席，兆豐金控除了董事長雷仲達本身就是銀行公會理事長之外，總經理蕭玉美也一起出席；而民營金控，則大部分由總經理出席，而開發金及富邦金則由董事長王銘陽和副董事長曾銘宗代表出席。

據指出，今日這場座談會上，壽險型金控及銀行型金控的重點各有不同。壽險型金控仍聚焦在IFRS17和ICS2.0的接軌，銀行型金控則聚焦在包括金融科技、ESG、中小企業授信等其他面向議題，尤其是現在租賃等其他機構跨業作放款業務，但監理強度卻比銀行小得多，這點在場董事長或總經理亦有提出。

此外，證券議題也受到多家金控的一致矚目，據與會人士透露，包括金控旗下有大型券商的不少金控，都有提到關於「當沖降稅常態化」的必要性；另外，也有證券業者提到國內的「不動產證券化」規定太嚴格，應該仿效韓國或新加坡的作法予以鬆綁。

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