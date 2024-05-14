中租：三大市場10%成長不變

中租控股（5871）昨（13）日舉行第1季法說會，說明在中國大陸財政返還稅務利益入帳延遲、三大市場延滯率上升導致信用減損金額增加，是第1季獲利衰退關鍵，但中租控股強調，預期稅務利益逾人民幣3億元（約新台幣13.4億元）可望在6月入帳，目前三大市場營運目標成長率10%維持不變，將再觀察大環境變化評估是否需要調整。

中租控股近期在有外資報告大幅調降目標價、台灣的金融監管與大陸景氣等疑慮下，遭到外資法人砍殺致股價急跌，昨天中租控股法說會上，外資法人也紛紛提問關切。中租控股財務長陳文正表示，大陸財政返還稅務利益大約會有人民幣3.3億元至3.4億元，因為尚未入帳因而影響獲利衰退，但預期最快6月有機會入帳，他也重申中租控股因應金融環境變動，要做事先安排，所以循例在股東會提出長期資金募集計畫，但目前沒有具體發行全球存託憑證（GDR）計畫，也不會發GDR，至於下半年其他增資或投資計劃，則是還在研議中。

中租控股2024年第1季法說會摘要

陳文正並指出，2024年台灣、中國大陸與東協三大市場，目標業務成長均為10%，其中，中國大陸的經濟景氣大環境與信用成本變化，預測時已納入所以降低目標成長率，因此目前維持三大市場成長一成目標不變，會再繼續觀察，第2季結束再評估是否有需要調整。

陳文正說，大陸受整體環境影響，延滯與不良信用有上升，但中租打呆加快，信用成本率約今年首季為3%，比去年2.1%要高，帳款回收時間提早打呆，將來回收若有不錯表現，整個年度會有3%。東協部分，泰國、越南延滯率比高，受景氣面影響，未來也要看未來東協地區經濟發展情況而定。

外資也關切台灣政策對於消金業務BNPL（先買後付）、車輛融資監管趨嚴的衝擊，以及租賃公會自律公約的影響，對此中租策略長廖英智則是回覆表示影響相當輕微。廖英智表示，中租在各項風險管理上很有經驗，BNPL因公約只是增加部分交易條件記載不能純用制式契約，增加部分人工填入程序需要多點時間，公司內部相關作業本來就已經很嚴謹。

車輛融資部分，廖英智表示，中古車沒受到甚麼影響，調整較大是原車融資的外部協銷經銷商管理與放款成數這兩部分，中租控股台灣去年下半年已在加強經銷商管理，和自律公約很接近甚至更嚴，放款成數平均低於自律公約設定的百分百，且原車融資業務占比大約6%，所以就算影響其業績成長受限或減少，對公司整體來說衝擊也不大。

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