投資海外債 1,000美元可入手

銀行第2季衝消金業務給牛肉。美國聯準會（Fed）降息時間遞延，高利率持續，投資人著眼未來仍有降息機會，海外債券投資熱潮持續，在安泰銀（2849）、國泰世華銀推出市場最低1,000美元震撼價可以投資海外債後，中信銀昨（13）日宣布跟進，調降海外債投資門檻到僅需1,000美元，要大搶小資族海外債布局投資熱潮。

美國鷹派升息後，市場靜待美啟動降息循環，看準債券殖利率攀高，去年底，銀行持續向投資客戶釋出投資債券利多，面對今年美通膨經濟數據強勁，美降息時間點遞延，銀行業者近日向投資人、財管客戶喊話，處在「緩降息」環境中，持有債券先以長期取得票息為主要目標，靜待未來資本利得時間點抵達，且要把握降息前的布局債券時間。

外銀業者透露，高端客戶如今仍對布局海外債展現高度興趣，尤其是具有較高信用評級、違約風險低的主權債，其次為金融債、科技公司債等，認為一方面鎖住債券高利，為未來的固定收入做好準備，一方面認為美降息遲早會發生，銀行推出各種投資債券方法，鼓勵投資錢進海外債，甚至給出定期定額存債券選擇。

為此，多家銀行開始調降投資海外債門檻到1萬美元以下，向小資族招手。中信銀昨日宣布推出「輕鬆買好債」活動，達20檔海外債券，最低1,000美元即可申購，可以申購的債券標的包括高盛金融特定美元債、摩根士丹利金融特定美元債等。

另外，安泰銀打出市場最低1,000美元可投資海外債；國泰世華銀3月起調降多檔精選投資等級債門檻，僅需1,000美元就可購入；元大銀推出精選債券標的、2,000美元就可以小額投資。

海外債手續費也出現下殺，最低0元，元大銀推出線上申購指定海外債並成功扣款，享有該筆標的信託手續費0元優惠；國泰世華銀4月也宣布，新戶申購首筆海外債可享有0元手續費限時優惠。

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