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陽信銀前四月每股賺0.606元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行公布4月自結獲利，該行4月單月稅前盈餘達4.46億元，截至4月底累計稅前盈餘為20.62億元，每股稅前盈餘0.606元。在授信品質方面，4月底逾放比持續為0%、備抵呆帳覆蓋率41,730.93%，兩項指標皆優於同業平均，顯示資產品質良好。

此外，陽信銀行總資產為7,245億元，淨值達459億元，較去年同期分別上升3.83%及6.58%，營運規模穩健成長。

每年5月為報稅季節，即日起至5月31日止，持陽信信用卡繳稅滿額享3、6、12期分期0利率及免手續費優惠；另外，持陽信一卡通聯名鈦金卡繳綜所稅，單筆稅額達50萬元（含）以上，加碼贈2,000元遠東SOGO百貨電子禮券（限量前150名），讓民眾輕鬆繳稅無負擔，詳情可參閱陽信銀行官網。

陽信銀行積極落實ESG，今年首度冠名並贊助全國青少棒錦標賽，陽信銀行董事長陳勝宏表示，「參與小馬聯盟的青少棒比賽是我們陽信的義務與責任，亦是榮譽」，今年賽事共有18支縣市代表隊參賽，獲勝球隊有機會代表我國參加美國小馬聯盟（Pony）比賽，中華棒協副理事長林華韋感謝陽信銀行對台灣三級基層棒球的支持，期待此舉有助於培育更多棒球人才。

一卡通 小馬

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