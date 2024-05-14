上海銀下半年手收拚增30%

上海商銀（5876）昨（13）日舉行今年第1季法說會，展望下半年營運策略為企個金理財並重，放款成長5到7％，拓展財管業務，提升非利息收益比重；對手續費收入樂觀，目標年成長30%以上。財務操作則提高股息收益，優化債券部位提升債息收益。而2月雖有兩筆較大額逾放產生，但現無其他潛在不良放款，仍維持每月1億元提存。

法說會由上海商銀總經理郭進一主持，說明營運概況及下半年營運展望。主要策略以「低耗資本業務」為重點，善用中小企業信用保證基金機制，加強推展中小企業融資，同時亦加強推展高資產財富管理業務，持續提高零售性存款及活期存款占比，降低資金成本。

上海商銀第1季合併淨收益123.4億元，較去年同期成長8.3%，主要業務的收益均維持成長動能，利息淨收益較去年同期成長6%、手續費淨收益較去年同期成長24.8%；其中主要是財管手收大幅成長73.9%。投資及兌換利益年成長5.7%，惟因呆帳費用及營業費用亦增加，致第1季合併稅後純益43.3億元，年成長1.7%，EPS為0.89元、略優於去年同期的0.88元。

此外，重要子公司香港子行首季獲利衰退，上海銀副總呂紹宇表示，主因放款減少，淨利差相對降低，放款較去年底減少約2%。資產品質方面，逾期放款比率至去年底為0.57％，今年第1季呆帳提存略多，但目前已無需要一次性增提。港行放款目標維持2023年水準。

法人關注台美貨幣政策展望，呂紹宇指出，較樂觀的估計是美國降息一到兩次，且幅度不大。至於台灣由於房市及股市持續熱絡，央行是否升降息端看CPI走勢，預期對該行淨利差（NIM）較去年些微降低，但希望透過降低資金成本，以盡量維持NIM。

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